5 лучших экранизаций детективов об убийствах на Netflix
Детектив – это тот жанр, когда мозг не отдыхает, а пытается разгадать загадку сюжета. Кто фанат таких фильмов или сериалов, то сможет найти много похожих киноисторий на платформе Netflix.
Этот стриминговый ресурс, к счастью, берется за экранизации хороших сюжетных историй, которые затем получают положительные отзывы от зрителей. Сегодня 24 Канал расскажет о нескольких таких фильмах и сериалах.
Не пропустите Этот сериал станет вашим любимым: что посмотреть с интересным сюжетом
"Женщина из каюты №10", 2025
Рейтинг IMDb: 5,8
Лаура – журналистка, которая случайно становится пассажиркой роскошного круизного лайнера. Но однажды вечером прямо у нее на глазах один из пассажиров трагически выпадает за борт. Она не может оставить это просто так и пытается докопаться до правды и понять, что произошло. Однако ни один пассажир не видел ничего подобного и пытается убедить ее, что это недоразумение. Но Лаура уверена: она видела все собственными глазами.
"Гарри Голе", 2026
Рейтинг IMDb: 7,7
В центре сюжета – талантливый детектив Гарри Голе, который продолжает охоту на серийного убийцу, хоть и чувствует уныние в жизни. Серийник имеет свой "почерк" – у жертвы отсутствует палец. Кажется, что между погибшими нет ничего общего, однако Гарри убежден, что ниточки все же есть.
Но на пути расследования становится коррупция в полиции. Чтобы добраться до истины, детектив вынужден встретиться со своим давним соперником – детективом Томом Воалером.
"Семь циферблатов Агаты Кристи", 2026
Рейтинг IMDb: 6,2
В одном из роскошных поместий происходит убийство. За дело берется леди Айлина Брент, которая не является детективом, но имеет острый ум и большую настойчивость. И финал этой истории станет для нее совсем не таким, каким себе представляла.
"Клуб убийств по четвергам", 2025
Рейтинг IMDb: 6,5
Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа, а в центре сюжета – пенсионеры, которые имеют неординарное развлечение – расследовать нераскрытые убийства. Однако такое, казалось бы, безобидное занятие пенсионеров на досуге может приобрести совершенно новый характер в момент, когда им случается настоящая загадка – кто убийца на этот раз?
"Бледно-голубой глаз", 2022
Рейтинг IMDb: 6,6
Сюжет разворачивается в 1830-х годах, когда ветеран-детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. Ему помогает Эдгар Аллан По, молодой курсант академии.
Что сейчас украинцы смотрят на Netflix?
- Больше всего зрители из Украины сейчас просматривают триллер "Не говори со злом", который вышел в 2024 году.
- Сюжет разворачивается вокруг молодой семьи, которая во время отдыха в Италии знакомится с приветливой парой. Казалось бы, все прекрасно: они много общаются, гуляют, делятся личными историями. Но есть одна деталь, что настораживает – новые знакомые путешествуют с молчаливой девочкой.
- Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнейри, Эшлинг Франчози, Аликс Вест Лефлер, Дэн Гаф, Крис Гитчен, Мотаз Малгиз и Якоб Хойлев Йоргенсен.
- На платформе IMDb лента имеет рейтинг 6,8 балла.