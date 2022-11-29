Фильмы со сценами, в которых герои застряли в лифте: вы будете удивлены

Многие режиссеры используют в своих фильмах сцены, в которых главные герои – любовники или совсем незнакомые люди – застревают в лифте. Их всех объединяет нечто общее – узнайте, что именно, просмотрев фильмы из необычной подборки комедий и драм, которую мы предлагаем в этот вечер.

К тому же искренне рекомендуем во время нестабильной ситуации в энергосистеме Украины вследствие массированных ракетных атак России использовать лифт крайне редко. Позаботьтесь о своей безопасности самостоятельно.

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Фильмы со сценами, в которых герои застряли в лифте: необычная подборка

Вам письмо

Жанр: мелодрама

Любимая картина многих украинцев, которые не солгут, если скажут, что просматривали ее несколько раз. Помните сцену, в которой Джо Фокс (Том Генкс) и Кэтлин Келли (Мэг Райан) с другими людьми застряли в лифте? Да, это было непредсказуемо и смущенно одновременно.

"Вам письмо": смотрите сцену в лифте онлайн

Лифт

Жанр: ужасы, триллер

По сюжету девять человек застряли в лифте. Один из них обладает бомбой замедленного действия, которую невозможно обезвредить. Остальные восемь сделают все, чтобы выжить.

"Лифт" 2012: смотрите трейлер онлайн

100 девушек и одна в лифте

Жанр: комедия, романтика

В центре истории комедии – первокурсник Мэтью, который в колледже встречает девушку своей мечты и застревает с ней в лифте в общежитии во время отключения электроэнергии. Он не видит ее лица, но мгновенно влюбляется.

"100 девушек и одна в лифте" 2000: смотрите трейлер онлайн

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Повезет в любви

Жанр: комедия, драма, романтика

Главная героиня встречает идеального мужчину и живет в прекрасном доме. Сюжет фильма романтичный, рассказывает о любви и сильной женской и мужской страсти. Идеальная и легкая лента для прохладного вечера.

"Повезет в любви" 2014: смотрите сцену в лифте

Облачный атлас

Жанр: драма, мистика, научная фантастика

Если вы обожаете философскую фантастику, то этот фильм для вас. Он объединяет несколько историй, объединяющих прошлое, наше время и будущее. "Облачный атлас" охватывает период между 19 веком и далеким постапокалиптическим будущим. Финал картины непременно удивит вас.

"Облачный атлас" 2012: смотрите сцену в лифте

Аферисты

Жанр: комедия, криминал, драма, триллер

Количество неожиданных сюжетных поворотов в этой картине просто удивляет и восхищает! Ребята Родриго и Ричард – профессиональные и опытные аферисты. Прекрасно владеют всеми схемами в своем деле и премудростями. Однако не все так просто! Родриго влюбляется и это довольно усложняет работу – в игре появляется еще один участник.

"Аферисты" 2004: смотрите сцену в лифте