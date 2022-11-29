До того ж щиро рекомендуємо в час нестабільної ситуації в енергосистемі України, внаслідок масованих ракетних атак Росії, використовувати ліфт вкрай рідко. Попіклуйтеся про свою безпеку самостійно.

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Фільми зі сценами, в яких герої застрягли в ліфті: незвична добірка

Вам лист

Жанр: мелодрама

Улюблена картина багатьох українців, які не збрешуть, якщо скажуть, що переглядали її декілька разів. Пам’ятаєте сцену, в якій Джо Фокс (Том Генкс) та Кетлін Келлі (Меґ Раян) з іншими людьми застрягли в ліфті? Так, це було непередбачувано та бентежно водночас.

"Вам лист": дивіться сцену в ліфті онлайн

Ліфт

Жанр: жахи, трилер

За сюжетом дев'ятеро людей застрягли в ліфті. Один з них має бомбу сповільненої дії, яку неможливо знешкодити. Інші вісім зроблять все, щоб вижити.

"Ліфт" 2012: дивіться трейлер онлайн

100 дівчат і одна в ліфті

Жанр: комедія, романтика

У центрі історії цієї комедії – першокурсник Метью, який у коледжі зустрічає дівчину своєї мрії та застрягає з нею в ліфті в гуртожитку під час відключення електроенергії. Він не бачить її обличчя, але миттєво закохується.

"100 дівчат і одна в ліфті" 2000: дивіться трейлер онлайн

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Пощастить у коханні

Жанр: комедія, драма, романтика

Головна героїня зустрічає ідеального чоловіка та живе в прекрасному будинку. Сюжет фільму романтичний, розповідає про кохання та сильну жіночу та чоловічу пристрасть. Ідеальна та легка стрічка для прохолодного вечора.

"Пощастить у коханні" 2014: дивіться сцену в ліфті

Хмарний атлас

Жанр: драма, містика, наукова фантастика

Якщо ви обожнюєте філософську фантастику, то цей фільм саме для вас. Він поєднує кілька історій, які об'єднують минуле, наш час та майбутнє. "Хмарний атлас" охоплює період між 19 століттям та далеким постапокаліптичним майбутнім. Фінал картини неодмінно здивує вас.

"Хмарний атлас" 2012: дивіться сцену в ліфті

Аферисти

Жанр: комедія, кримінал, драма, трилер

Кількість несподіваних сюжетних поворотів у цій картині просто дивує і захоплює! Хлопці Родріго та Річард – професійні та досвідчені аферисти. Прекрасно володіють всіма схемами у своїй справі та премудростями. Однак не все так просто! Родріго закохується і це доволі ускладнює роботу – у грі з’являється ще один учасник.

"Аферисти" 2004: дивіться сцену в ліфті