Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов и сериалов лета 2025, которые точно стоит добавить в список просмотра.

"Супермен"

Кларк Кент, известный всему миру как Супермен, привыкает к жизни среди людей. Он пытается совмещать свою настоящую сущность и воспитание, которое получил от приемных родителей на Земле. Очередное переосмысление истории о всемирно известном персонаже сосредотачивается на его моральных дилеммах.

"Медведь" 4 сезон

Это возвращение сериала о кулинарном гении, который возвращается в родной город, чтобы возглавить заведение своего брата. Первый сезон завершился открытием нового ресторана "Медведь", а в следующих – повар пытается сделать его лучшим в городе. Завершение 3 сезона оставило зрителей с вопросами и новыми вызовами для героев.

"Орудия"

События фильма происходят в американском городке Мейбрук в Пенсильвании. 17 учеников из третьего класса учительницы Джастин Ганди не появились в школе. Оказалось, что ночью они покинули свои дома и внезапно исчезли. С ними не ушел только один школьник – Алекс. В ленте разворачивается несколько сюжетов.

"Чужой: Земля"

Сериал расширил вселенную франшизы и рассказал о событиях, происходивших за три десятилетия до рокового путешествия "Ностромо" в фильме "Чужой". В частности, в центре сюжета – молодая женщина и группа солдат, которые обнаруживают таинственный корабль. Он терпит аварийную посадку на Землю.

"Голый пистолет"

Фильм рассказывает о Фрэнке Дребине-младшем, сыне персонажа Лесли Нильсена из предыдущей ленты. Фрэнк также стал полицейским. У него невыносимый характер, он не умеет водить авто, часто пьет кофе и переживает потерю жены. Но когда мир оказывается на грани краха, только он может все исправить.

"Декстер: Воскрешение"

После концовки сериала "Декстер: Новая кровь" проходит два с половиной месяца. Главный герой выходит из комы, в которую попал, когда в него выстрелил его сын Гаррисон. Декстер едет в Нью-Йорк, чтобы найти сына и помириться. В городе появляется новый маньяк, который ведет себя так же, как и герой.

