В современном мире люди часто устают и теряют веру в себя. Для того чтобы снова вдохнуть полной грудью, стоит лишь найти подходящий фильм, который подарит мотивацию двигаться дальше.

Кино 24 подготовил подборку лент, которые успокаивают и напоминают о добре в мире. Эти фильмы смотивируют вас искать свет даже в самые темные дни.

Не пропустите 3 эмоциональные фильмы, которые заставят плакать даже тех, кто "ничего не чувствует"

"Зеленая книга" (2018)

Этот фильм основан на реальных событиях, связанных с жизнью американского пианиста Дона Ширли. Мужчина собирается в путешествие по южным штатам США, поэтому срочно ищет водителя. На эту должность соглашается Тони Балакун, который хочет заработать большой гонорар. Однако герои еще не знают, что это путешествие заставит их посмотреть на жизнь другими глазами.

"Зеленая книга": смотрите трейлер фильма онлайн

"Марли и Я" (2008)

Супруги журналистов решают перебраться из Мичигана во Флориду. После переезда пара начинает задумываться о пополнении в семье. Джон пока не готов к детям, поэтому дарит своей жене Джен щенка. С тех пор жизнь влюбленных меняется, ведь домашний любимец, по имени Марли оказывается совсем непослушным. Несмотря на хаос, который создает пес, четвероногий друг становится неотъемлемой частью семьи, помогая героям пережить жизненные радости и трудности.

"Марли и Я": смотрите трейлер фильма онлайн

"Заплати другому" (2000)

11-летний Тревор получает в школе необычное задание от своего учителя обществоведения. Мальчику надо изменить мир к лучшему, а потом объяснить, как именно он это сделал. Так, Тревор придумывает довольно интересную идею: отдавать добро трем людям, даже если они об этом не просили. Мальчик начинает активно реализовывать это в реальной жизни, и со временем его добрый замысел начинает распространяться далеко за пределы города.

"Заплати другому": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, что на днях наша редакция рассказывала о самых ожидаемых фильмах августа 2025 года.