Особые фильмы Мартина Скорсезе, без которых невозможно представить кинематограф

Среди самых гениальных кинорежиссеров особое внимание привлекает Мартин Скорсезе, празднующий сегодня 80-летие. Его работы уже давно покорили весь мир и сделали художника безумно популярным.

Мартин Скорсезе умеет экспериментировать с жанрами кино и прибавлять сюжетам свежести. Поэтому каждая гангстерская лента, созданная режиссером, не является обычным повтором. Комедии с элементами драмы или криминальные триллеры, разбавленные историческими деталями – мастерство Мартина Скорсезе не может не вызвать восторг. И хоть каждая его лента по-своему гениальна, 24 канал подобрал всего 7 работ режиссера, которые точно стоит посмотреть.

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Лучшие фильмы Мартина Скорсезе

Таксист

Фильм "Таксист" рассказывает о морском пехотинце Тревисе Бикле. У мужчины есть хроническая бессонница, которую не лечат никакие препараты. Поэтому Тревис решает использовать свой недуг для работы и устраивается таксистом. У каждого, кого в смену встречает главный герой, есть свои переживания и собственная история. Несправедливость и преступность вынуждают Тревиса Бикла взять в руки оружие.

В этой ленте Мартин Скорсезе, несомненно, показал свой талант. Режиссер мастерски передал благодаря фильму одиночество главного героя, его переживание и боль. Поэтому сюжет "Таксиста" раскрывает перед зрителями не столько насилие, сколько трагичность судьбы одного человека.

"Таксист" 1976: смотрите трейлер

Бешеный бык

Сотрудничество Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро растянулось на многие годы. Эта лента "Бешеный бык" является особенной для обоих представителей Голливуда. Все потому, что этого фильма не могло быть, ведь Мартин Скорсезе не хотел его снимать. В 1978 году режиссер чуть не умер от передозировки наркотиков. Тогда поддержал друга Роберт Де Ниро, который убедил его снять фильм о человеке, уничтожившем свою жизнь самостоятельно.

Фильм расскажет о знаменитом боксере Джейке Ламотте, которого из-за агрессивности называли Бронкским быком. Но если на ринге жесткий характер помогал спортсмену, в личной жизни только вредил. Джейк ревновал свою жену и постоянно подозревал ее в изменах. И это неизбежно приведет к разрушению будней Ламотта.

"Бешеный бык" 1980: смотрите трейлер

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После работы

Все в Голливуде уже хорошо знали Мартина Скорсезе как создателя драм с криминальным сюжетом. Однако режиссер решил удивить публику, представив в 1982 году фильм "Король комедии". Уже через три года Скорсезе подготовил для зрителей еще одну комедию "После работы", которая получила безумную популярность.

Фильм рассказывает об одной ночи в районе Сохо, что в Нью-Йорке. Программист Пол задерживается на работе и позже выходит из офиса, не подозревая, насколько опасная ночь ждет его. А все начинается со знакомства с привлекательной девушкой. Свидание превращается в попытку самоубийства красавицы, а Пол попадает в водоворот ночной жизни Нью-Йорка, полного бандитизма и опасности.

На самом деле комедия "После работы" очень особенная в творчестве Мартина Скорсезе, ведь здесь режиссер сам пародирует свой стиль. В фильме присутствует и романтика, и опасная мафия, и криминал, охватывающий ночной город. Однако все это перемешано с иронией, превращающейся в фарс.

"После работы" 1985: смотрите трейлер

Славные ребята

Фильм "Славные ребята" стал классикой Голливуда, поэтому каждый любитель кино уже успел посмотреть его. А если вы этого еще не делали, у вас есть отличный случай наверстать это.

Лента рассказывает о Генри Гилле, который со школьных лет помогал мафиозе. Сначала мальчик выполнял мелкие поручения, которые не привлекали внимание полиции, но во взрослом возрасте Генри уже присоединился к криминальной банде и получил свою роль в ней. Жестокий и самоуверенный, а еще очень привлекательный гангстер наводил ужаса на Нью-Йорк.

Сюжет в этой ленте Мартина Скорсезе стал глобальнее, а режиссер применял новые приемы. Так, один из больших диалогов был снят одним дублем, что явилось эталоном в мире кино.

"Славные ребята" 1990: смотрите трейлер

Отступники

После десятков лет работы в Голливуде Мартин Скорсезе наконец-то получил заслуженного Оскара. Произошло это благодаря драме "Отступники", которая стала хорошим началом для продолжительного сотрудничества с Леонардо Ди Каприо. И хотя режиссер и актер начали работать еще с фильма "Банды Нью-Йорка", именно эта картина показала невероятную многогранность их таланта.

Фильм "Отступники" расскажет о двух лучших выпускниках полицейской академии, получающих кардинально разную работу. Один устраивается правоохранителем в головной офис и сливает стратегическую информацию криминальному авторитету, а другой работает под прикрытием на том же мафиозе, находясь всегда на грани разоблачения. К чему приведет их охота друг на друга, зрители увидят в непредсказуемом триллере.

"Отступники" 2006: смотрите трейлер

Остров проклятых

"Остров проклятых" без колебаний можно назвать шедевральной работой Мартина Скорсезе. Фильм рассказывает историю о двух судебных маршалах, которые приезжают в больницу для сумасшедших преступников, расположенную на острове Шаттер. Их задача – расследовать таинственное исчезновение одной из пациенток. Однако дело становится все более запутанным.

Фильм начинается как детективный триллер, поэтому зрители будут ожидать разоблачения правды. Но на самом деле Мартин Скорсезе показал игры разума, поэтому спрогнозировать сюжет будет просто нереально.

"Остров проклятых" 2010: смотрите трейлер

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Волк с Уолл-стрит

В центре событий этой картины окажется Джордан Белфорти, который вместе с друзьями открыл собственный бизнес. Миллионы долларов на его счету кардинально изменили жизнь, а роскошные вечеринки, элитные автомобили и незаконные схемы обогащения привлекли внимание ФБР.

Мартин Скорсезе в очередной раз сумел смешать драму и комедию, поэтому "Волк с Уолл-стрит" станет отличным выбором для просмотра.

"Волк с Уолл-стрит" 2013: смотрите трейлер