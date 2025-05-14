Украинские ленты возглавляют список: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые смотрят все

Еженедельно на платформе Netflix появляется рейтинг самых популярных фильмов, которые выбирают украинские зрители. И эта неделя не стала исключением.

Если вы ищете идеальную ленту, чтобы расслабиться вечером, забыть о буднях и окунуться в мир кинематографа – новая подборка станет отличным вариантом. Выбирайте свою киноисторию из списка Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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"Собачки"

Если вы ищете идеальную ленту для того, чтобы расслабиться вечером, то украинская комедия "Песики" станет отличным вариантом.

В центре сюжета – карьеристка Яна, которая постоянно думает о работе. В личной жизни ее преследуют сплошные неудачи. Однажды на Яну сходит настоящее проклятие: теперь все ее кавалеры превращаются в собачек.

Кстати, главную роль в фильме исполнила украинская ведущая и юмористка Леся Никитюк. Эта роль стала для нее дебютной. Кроме того, мы собрали честные отзывы украинских зрителей о фильме "Собачки". Прочитав их, вы сможете окончательно убедиться, что эта лента заслуживает просмотра.

"Песики": смотрите онлайн трейлер фильма

Украинский фильм "Песики" с Лесей Никитюк вышел на Netflix 7 мая 2025 года. Кроме того, в списке самых популярных фильмов можно увидеть и другие украинские ленты, в частности "Большая прогулка" и "Когда ты выйдешь замуж?". Если же вы ищете другие жанры или иностранные фильмы, в этом перечне также найдется что-то по вкусу.

Вот полный список:

"Вне юрисдикции"

"Плохое влияние"

"Бабушки"

"Большая прогулка"

"Опустошение"

"Затерянная пуля 3"

"The Exorcist: Believer"

"Девушка моих кошмаров"

"Когда ты выйдешь замуж"

Выбирайте самую яркую киноисторию и наслаждайтесь просмотром уже этим вечером!