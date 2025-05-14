Якщо ви шукаєте ідеальну стрічку, щоб розслабитися ввечері, забути про буденність і поринути у світ кінематографа – нова добірка стане чудовим варіантом. Обирайте свою кіноісторію зі списку Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Дивіться також Найкрутіший український детектив із гострим сюжетом, який зараз дивляться на Netflix

"Песики"

Якщо ви шукаєте ідеальну стрічку для того, щоб розслабитися ввечері, то українська комедія "Песики" стане чудовим варіантом.

У центрі сюжету – кар'єристка Яна, яка постійно думає про роботу. В особистому житті її переслідують суцільні невдачі. Одного разу на Яну сходить справжнє прокляття: тепер усі її кавалери перетворюються на собачок.

До речі, головну роль у стрічці виконала українська ведуча та гумористка Леся Нікітюк. Ця роль стала для неї дебютною. Крім того, ми зібрали чесні відгуки українських глядачів про фільм "Песики". Прочитавши їх, ви зможете остаточно переконатися, що ця стрічка заслуговує на перегляд.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

Український фільм "Песики" з Лесею Нікітюк вийшов на Netflix 7 травня 2025 року. Крім того, у списку найпопулярніших фільмів можна побачити й інші українські стрічки, зокрема "Велика прогулянка" та "Коли ти вийдеш заміж?". Якщо ж ви шукаєте інші жанри або іноземні фільми, у цьому переліку також знайдеться щось до смаку.

Ось повний список:

"Поза юрисдикцією"

"Поганий вплив"

"Бабуні"

"Велика прогулянка"

"Спустошення"

"Загублена куля 3"

"The Exorcist: Believer"

"Дівчина моїх кошмарів"

"Коли ти вийдеш заміж"

Обирайте найяскравішу кіноісторію та насолоджуйтеся переглядом уже цього вечора!