Если вы ищете идеальную ленту, чтобы расслабиться вечером, забыть о буднях и окунуться в мир кинематографа – новая подборка станет отличным вариантом. Выбирайте свою киноисторию из списка Кино 24 со ссылкой на Netflix.
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"Собачки"
Если вы ищете идеальную ленту для того, чтобы расслабиться вечером, то украинская комедия "Песики" станет отличным вариантом.
В центре сюжета – карьеристка Яна, которая постоянно думает о работе. В личной жизни ее преследуют сплошные неудачи. Однажды на Яну сходит настоящее проклятие: теперь все ее кавалеры превращаются в собачек.
Кстати, главную роль в фильме исполнила украинская ведущая и юмористка Леся Никитюк. Эта роль стала для нее дебютной. Кроме того, мы собрали честные отзывы украинских зрителей о фильме "Собачки". Прочитав их, вы сможете окончательно убедиться, что эта лента заслуживает просмотра.
"Песики": смотрите онлайн трейлер фильма
Украинский фильм "Песики" с Лесей Никитюк вышел на Netflix 7 мая 2025 года. Кроме того, в списке самых популярных фильмов можно увидеть и другие украинские ленты, в частности "Большая прогулка" и "Когда ты выйдешь замуж?". Если же вы ищете другие жанры или иностранные фильмы, в этом перечне также найдется что-то по вкусу.
Вот полный список:
- "Вне юрисдикции"
- "Плохое влияние"
- "Бабушки"
- "Большая прогулка"
- "Опустошение"
- "Затерянная пуля 3"
- "The Exorcist: Believer"
- "Девушка моих кошмаров"
- "Когда ты выйдешь замуж"
Выбирайте самую яркую киноисторию и наслаждайтесь просмотром уже этим вечером!