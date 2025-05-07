10 самых популярных фильмов, которые влюбили в себя украинцев по всему миру

Если вы в поисках действительно топовых лент, которые хочется пересматривать снова и снова – у нас для вас отличная новость! Стриминговая платформа Netflix только что обновила свой список самых популярных фильмов.

Здесь собрано лучшее из лучшего: от драм и триллеров до романтики и приключений. Эти ленты из подборки от Netflix уже покорили зрителей по всему миру, поэтому, возможно, среди них найдется и ваш новый любимый фильм, передает Кино 24.

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"Вне юрисдикции"

В центре сюжета – исчезновение сына Сары, бывшей военной из спецподразделения. Парень внезапно исчезает внутри здания американского консульства, и мать, не колеблясь, начинает собственное расследование.

В поисках правды она сталкивается с опасностью и невольно разоблачает масштабный заговор, который может изменить все.

"Вне юрисдикции": смотрите онлайн трейлер фильма

В обновленном списке самых популярных фильмов на Netflix также оказались такие ленты:

"Опустошение"

"Большая прогулка"

"Заложник в магазине Apple"

"Когда ты выйдешь замуж?"

"Список мечты"

"Девушка моих кошмаров"

"Секреты домашних животных 2"

"Щенячий патруль. Мегакино"

"Стражи легенд"

Выбирайте, готовьте попкорн – просмотр обещает быть затяжным и увлекательным!

Кстати, мы также собрали 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев.