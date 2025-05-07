10 самых популярных фильмов, которые влюбили в себя украинцев по всему миру
- Netflix обновил список самых популярных фильмов, которые включают драмы, триллеры, романтику и приключения.
- Среди фильмов: "Вне юрисдикции", "Опустошение", "Большая прогулка", "Заложник в магазине Apple", "Когда ты выйдешь замуж?", "Список мечты", "Девушка моих кошмаров", "Секреты домашних животных 2", "Щенячий патруль. Мегакино", "Стражи легенд".
Если вы в поисках действительно топовых лент, которые хочется пересматривать снова и снова – у нас для вас отличная новость! Стриминговая платформа Netflix только что обновила свой список самых популярных фильмов.
Здесь собрано лучшее из лучшего: от драм и триллеров до романтики и приключений. Эти ленты из подборки от Netflix уже покорили зрителей по всему миру, поэтому, возможно, среди них найдется и ваш новый любимый фильм, передает Кино 24.
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"Вне юрисдикции"
В центре сюжета – исчезновение сына Сары, бывшей военной из спецподразделения. Парень внезапно исчезает внутри здания американского консульства, и мать, не колеблясь, начинает собственное расследование.
В поисках правды она сталкивается с опасностью и невольно разоблачает масштабный заговор, который может изменить все.
"Вне юрисдикции": смотрите онлайн трейлер фильма
В обновленном списке самых популярных фильмов на Netflix также оказались такие ленты:
- "Опустошение"
- "Большая прогулка"
- "Заложник в магазине Apple"
- "Когда ты выйдешь замуж?"
- "Список мечты"
- "Девушка моих кошмаров"
- "Секреты домашних животных 2"
- "Щенячий патруль. Мегакино"
- "Стражи легенд"
Выбирайте, готовьте попкорн – просмотр обещает быть затяжным и увлекательным!
Кстати, мы также собрали 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев.