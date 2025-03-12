10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами самых требовательных украинских зрителей

Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных фильмов, и на этот раз вы найдете в нем настоящее разнообразие. В новой подборке представлены фильмы, которые подойдут для зрителей всех возрастов.

В этом списке есть как увлекательные анимационные ленты, что придутся по вкусу детям, так и трагедийные или приключенческие фильмы, которые точно заинтересуют взрослых. Каждый сможет найти что-то на свой вкус и насладиться просмотром. Не медлите – выбирайте своего фаворита на Кино 24 и погружайтесь в мир кино!

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"Вкуснотища"

По сюжету фильма, состоятельная немецкая семья отправляется в отпуск в живописную местность на юг Франции, надеясь насладиться покоем и гармонией природы. Однако их пребывание в этом идиллическом уголке превращается в настоящий кошмар, когда они попадают в хитросплетенные сети молодой работницы отеля.

"Вкуснотища": смотрите онлайн трейлер фильма

Оказывается, что женщина, кажется, не такая невинная, как она пытается выглядеть. Она плетет темные и зловещие планы, которые, кажется, угрожают не только семье, а и их будущему.

Также в списке самых популярных фильмов вы найдете такие ленты:

"Бастион 36"

"Планктон"

"Неправильный путь"

"Поезд в 31 декабря"

"Ничтожный я 3"

"Медовый месяц с моей мамой"

"Миньоны"

"Семейка Крудс"

"История любви в Копенгагене"

Ищите своего фаворита среди топовых фильмов на Netflix и устройте себе вечер настоящего релакса.