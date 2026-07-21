24 Канал собрал несколько вестернов, которые определенно заслуживают внимания. И нет, уметь правильно крутить револьвер для просмотра не нужно.

"Первобытная Америка"

События разворачиваются в 1857 году. Сара Ровелл вместе с маленьким сыном отправляется через Дикий Запад в поисках отца ребенка. Впереди – опасная территория, где хватает бандитов, воинственных племен, мормонов и людей, для которых закон давно не указ.

Это не романтическая прогулка по прериям, а суровая история о выборе, потерях и борьбе за жизнь.

"Первобытная Америка": смотреть трейлер

"Билли Кид"

Легенда Дикого Запада здесь предстает с немного другой стороны. После семейной трагедии подросток Рио вместе с сестрой бежит от собственного дяди, который хочет их убить. На их пути появляется знаменитый Билли Кид – один из самых известных преступников своей эпохи.

Иногда даже самый разыскиваемый бандит может оказаться более порядочным, чем "образцовый" родственник.

"Билли Кид": смотреть трейлер

"Безбожные"

Представьте себе город, где почти не осталось мужчин. Именно таким является Ла-Белль, куда приводят поиски опасного бандита Фрэнка Гриффина. Но местные женщины совсем не похожи на беззащитных героинь старых вестернов.

Этот сериал доказывает: Дикий Запад давно перестал быть территорией исключительно ковбоев.

"Безбожные": смотреть трейлер

"Мир Дикого Запада"

Да, это уже не классический вестерн. Но ковбои, салуны, дуэли и шляпы здесь тоже есть – просто с очень неожиданным технологическим дополнением.

В футуристическом парке роботы помогают посетителям воплотить в жизнь любую фантазию о Диком Западе. Правда, однажды андроиды решают, что роль мишеней им больше не нравится.

"Мир Дикого Запада": смотреть трейлер

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