24 Канал зібрав кілька вестернів, які точно варті уваги. І ні, знати, як правильно крутити револьвер, для перегляду не потрібно.

"Первісна Америка"

Події розгортаються у 1857 році. Сара Ровелл разом із маленьким сином вирушає через Дикий Захід у пошуках батька дитини. Попереду – небезпечна територія, де вистачає бандитів, войовничих племен, мормонів і людей, яким закон давно не указ.

Це не романтична прогулянка преріями, а жорстка історія про вибір, втрати й боротьбу за життя.

"Первісна Америка": дивитись трейлер

"Біллі Кід"

Легенда Дикого Заходу тут постає трохи з іншого боку. Після сімейної трагедії підліток Ріо разом із сестрою тікає від власного дядька, який хоче їх убити. На їхньому шляху з'являється знаменитий Біллі Кід – один із найвідоміших злочинців своєї епохи.

Іноді навіть найбільш розшукуваний бандит може виявитися поряднішим за "зразкового" родича.

"Біллі Кід": дивитись трейлер

"Знебожені"

Уявіть місто, де майже не залишилося чоловіків. Саме таким є Ла Белль, куди приводять пошуки небезпечного бандита Френка Ґріффіна. Але місцеві жінки зовсім не схожі на беззахисних героїнь старих вестернів.

Цей серіал доводить: Дикий Захід давно перестав бути територією виключно ковбоїв.

"Знебожені": дивитись трейлер

"Світ Дикого Заходу"

Так, це вже не класичний вестерн. Але ковбої, салуни, дуелі та капелюхи тут теж є – просто з дуже несподіваним технологічним доповненням.

У футуристичному парку роботи допомагають відвідувачам прожити будь-яку фантазію про Дикий Захід. Щоправда, одного дня андроїди вирішують, що роль мішеней їм більше не подобається.

"Світ Дикого Заходу": дивитись трейлер

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