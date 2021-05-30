За время существования кинематографа в Голливуде сняли сотни фильмов о сильных женщинах, готовых идти наперекор общественному мнению и привычным правилам. Мы подготовили для вас список лучших фильмов, выбирайте лучшие для вас и просматривайте.
Интересно Что смотрят звезды: 5 фильмов, которые рекомендует глянуть ONUKA
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"Прислуга"
Год: 2011
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8
Оригинальное название: The help
Молодая храбрая девушка, только что окончившая университет, пишет книгу о жизни чернокожих афроамериканцев, тем самим поднимает вопрос социального неравенства и становится одной из первых, кто начал показывать путь к большим переменам.
"Прислуга" 2011: смотрите трейлер
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"Взрослые игрушки"
Год: 2010
Страна: Великобритания, Франция, Люксембург
Рейтинг IMDb: 6,7
Оригинальное название: Hysteria
Романтическая комедия, события которой происходят в 19 веке. Мортимер Грэнвиль устраивается на работу в кабинет доктора Далримпла, который славится на весь Лондон уникальным методом лечения "истерии" – женского перевозбуждения – с помощью интимного массажа.
"Взрослые игрушки" 2010: смотрите трейлер
- "Темпл Грандин"
Год: 2010
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8,3
Оригинальное название: Temple Grandin
Фильм посвящен Темпл Грандин – женщине-аутисту, совершившей революцию в практике гуманного обращения со скотом на животных ранчо и скотобойнях.
"Темпл Грандин" 2010: смотрите трейлер
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"Иоанна – женщина на папском престоле"
Год: 2009
Страна: Германия, Великобритания, Италия, Испания
Рейтинг IMDb: 6,7
Оригинальное название: Pope Joan
Иоанна – чрезвычайно храбрая и честолюбивая женщина, посягнувшая на святое — папский престол. Скрыв свой пол, Иоанна два года была главой католической церкви.
"Иоанна – женщина на папском престоле" 2009: смотрите трейлер
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"Играй, как Бекхэм"
Год: 2002
Страна: Великобритания
Рейтинг IMDb: 6,6
Оригинальное название: Bend it Like Beckham
В фильме речь идет о талантливой девушке Джесс, которая обожает футбол и только футбольная карьера сделает ее счастливой. Она доказывает, что девочки играют не хуже парней.
"Играй, как Бекхэм" 2002: смотрите трейлер
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"Храброе сердце Ирены Сендлер"
Год: 2009
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7,2
Оригинальное название: The Courageous Heart
of Irena Sendler
Фильм изображает историю Ирены Сендлер. Она была социальным работником и входила в состав польского подполья времен Второй мировой войны. Благодаря ей из варшавского гетто было вывезено около 2500 тысяч еврейских детей. Она спасала жизни, но в 1943 году была арестована по анонимному доносу и после пыток приговорена к смерти.
"Храброе сердце Ирены Сэндлер" 2002: смотрите трейлер
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"Улыбка Моны Лизы"
Год: 2003
Страна: США, Музей женской и гендерной истории
Рейтинг IMDb: 6,5
Оригинальное название: Mona Lisa Smile
Молодая преподавательница Уотсон убеждает и вдохновляет своих учениц, чтобы они имели мужество бороться за существование, если они действительно хотят жить. Она, благодаря урокам по искусству, доказывает девушкам, что ни одна из них не должна подчиняться стереотипам о том, что женщина рождена лишь для того, что родить детей и быть домохозяйками.
"Улыбка Моны Лизы" 2003: смотрите трейлер
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"Таинственный Альберт Ноббс"
Год: 2011
Страна: Великобритания, Ирландия
Рейтинг IMDb: 6,7
Оригинальное название: Albert Nobbs
История о женщине, которая таинственно выдает себя за мужчину аж 30 лет.
"Таинственный Альберт Ноббс" 2011: смотрите трейлер
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"День, когда я стала женщиной"
Год: 2000
Страна: Иран
Рейтинг IMDb: 7,3
Оригинальное название: The Day I Became a Woman
Фильм рассказывает три истории, каждая из которых изображает различный этап в жизни иранских женщин.
"День, когда я стала женщиной" 2000: смотрите трейлер
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"Любовные неудачи Джейн Остин"
Год: 2008
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7,1
Оригинальное название: Miss Austen Regrets
В центре сюжета – очаровательная мисс Джейн Остин, известная писательница. На ее попечении — сестра и мать. Живут они очень скромно. Случаются разные ссоры, мать упрекает Джейн, что она не вышла удачно замуж.
"Мисс Остин сожалеет" 2008: смотрите трейлер