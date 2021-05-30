За час існування кінематографу у Голлівуді зняли сотні фільмів про сильних жінок, готових йти наперекір суспільній думці та звичним правилам. Ми підготували для вас список найкращих фільмів, обирайте найкращі для вас і переглядайте.
Цікаво Що дивляться зірки: 5 фільмів, які рекомендує глянути ONUKA
-
"Прислуга"
Рік: 2011
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8
Оригінальна назва: The help
Молода хоробра дівчина, яка щойно закінчила університет, пише книгу про життя чорношкірих афроамериканців, ти самим піднімає питання соціальної нерівності і стає однією з перших, хто почав показувати шлях до великих змін.
"Прислуга" 2011: дивіться трейлер
-
"Дорослі іграшки"
Рік: 2010
Країна: Великобританія, Франція, Люксембург
Рейтинг IMDb: 6,7
Оригінальна назва: Hysteria
Романтична комедія, події якої відбуваються у 19 столітті. Мортімер Гренвіль влаштовується на роботу в кабінет доктора Далрімпла, який славиться на весь Лондон унікальним методом лікування "істерії" – жіночого перезбудження – за допомогою інтимного масажу.
"Дорослі іграшки" 2010: дивіться трейлер
-
"Темпл Грандін"
Рік: 2010
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,3
Оригінальна назва: Temple Grandin
Фільм присвячений Темпл Ґрандін – жінці-аутисту, яка здійснила революцію в практиці гуманного поводження з худобою на тваринних ранчо і скотобійнях.
"Темпл Грандін" 2010: дивіться трейлер
Читайте Серіали 90-х, які хоча б раз дивився кожен із нас
-
"Іоанна – жінка на папському престолі"
Рік: 2009
Країна: Німеччина, Великобританія, Італія, Іспанія
Рейтинг IMDb: 6,7
Оригінальна назва: Pope Joan
Іоанна – надзвичайно хоробра і честолюбна жінка, яка зазіхнула на святе — папський престол. Приховавши свою стать, Іоанна два роки була головою католицької церкви.
"Іоанна – жінка на папському престолі" 2009: дивіться трейлер
-
"Грай, як Бекхем"
Рік: 2002
Країна: Великобританія
Рейтинг IMDb: 6,6
Оригінальна назва: Bend it Like Beckham
У фільмі йдеться про талановиту дівчину Джесс, яка обожнює футбол і лише футбольна кар’єра зробить її щасливою. Вона доводить, що дівчатка грають не гірше за хлопців.
"Грай, як Бекхем" 2002: дивіться трейлер
-
"Хоробре серце Ірени Сендлер"
Рік: 2009
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,2
Оригінальна назва: The Courageous Heart
of Irena Sendler
Фільм зображає історію Ірени Сендлер. Вона була соціальним працівником і входила до складу польського підпілля часів Другої світової війни. Завдяки їй з варшавського гетто було вивезено близько 2500 тисяч єврейських дітей. Вона рятувала життя, але в 1943 році була заарештована за анонімним доносом і після тортур засуджена до смерті.
"Хоробре серце Ірени Сендлер" 2002: дивіться трейлер
До теми Аристократична акторська гра: добірка фільмів із незрівнянною Геленою Бонем Картер
-
"Посмішка Мони Лізи"
Рік: 2003
Країна: США, Музей жіночої та гендерної історії
Рейтинг IMDb: 6,5
Оригінальна назва: Mona Lisa Smile
Молода викладачка Вотсон переконує і надихає своїх учениць, щоб вони мали мужність боротися за існування, якщо вони дійсно хочуть жити. Вона, завдяки урокам з мистецтва, доводить дівчатам, що жодна з них не повинна підкорятися стереотипам про те, що жінка народжена лише для того, що народити дітей і бути домогосподарками.
"Посмішка Мони Лізи" 2003: дивіться трейлер
-
"Таємничий Альберт Ноббс"
Рік: 2011
Країна: Великобританія, Ірландія
Рейтинг IMDb: 6,7
Оригінальна назва: Albert Nobbs
Історія про жінку, яка таємничо видає себе за чоловіка аж 30 років.
"Таємничий Альберт Ноббс" 2011: дивіться трейлер
-
"День, коли я стала жінкою"
Рік: 2000
Країна: Іран
Рейтинг IMDb: 7,3
Оригінальна назва: The Day I Became a Woman
Фільм розповідає три історії, кожна з яких зображує різний етап у житті іранських жінок.
"День, коли я стала жінкою" 2000: дивіться трейлер
Читайте иакож 5 драматичних фільмів, які руйнують стереотипи про СНІД
-
"Міс Остін шкодує"
Рік: 2008
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,1
Оригінальна назва: Miss Austen Regrets
У центрі сюжету – чарівна міс Джейн Остін, відома письменниця. На її піклуванні — сестра й мати. Живуть вони дуже скромно. Трапляються різні сварки, матір дорікає Джейн, що вона не вийшла вдало заміж.
"Міс Остін шкодує" 2008: дивіться трейлер