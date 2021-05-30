10 лучших фильмов о женщинах, стремящихся к равенству с мужчинами

В День эмансипации женщин, который отмечают 30 мая, редакция Кино 24 предлагает посмотреть фильмы о легендарных красавицах, которые способны изменить историю. В них главные героини отстаивают свои права и стремятся к равенству с мужчинами. Пусть такие фильмы вас только вдохновляют.

За время существования кинематографа в Голливуде сняли сотни фильмов о сильных женщинах, готовых идти наперекор общественному мнению и привычным правилам. Мы подготовили для вас список лучших фильмов, выбирайте лучшие для вас и просматривайте.

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"Прислуга"

Женское движение, борьба за права, эмансипация женщин

Год: 2011

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8

Оригинальное название: The help

Молодая храбрая девушка, только что окончившая университет, пишет книгу о жизни чернокожих афроамериканцев, тем самим поднимает вопрос социального неравенства и становится одной из первых, кто начал показывать путь к большим переменам.

"Прислуга" 2011: смотрите трейлер

"Взрослые игрушки"

Женщины и дискриминация на рынке труда

Год: 2010

Страна: Великобритания, Франция, Люксембург

Рейтинг IMDb: 6,7

​Оригинальное название: Hysteria

Романтическая комедия, события которой происходят в 19 веке. Мортимер Грэнвиль устраивается на работу в кабинет доктора Далримпла, который славится на весь Лондон уникальным методом лечения "истерии" – женского перевозбуждения – с помощью интимного массажа.

"Взрослые игрушки" 2010: смотрите трейлер

"Темпл Грандин"

Женщины и наука

Год: 2010

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

​Оригинальное название: Temple Grandin

Фильм посвящен Темпл Грандин – женщине-аутисту, совершившей революцию в практике гуманного обращения со скотом на животных ранчо и скотобойнях.

"Темпл Грандин" 2010: смотрите трейлер

"Иоанна – женщина на папском престоле"

Год: 2009

Страна: Германия, Великобритания, Италия, Испания

Рейтинг IMDb: 6,7

​Оригинальное название: Pope Joan

Иоанна – чрезвычайно храбрая и честолюбивая женщина, посягнувшая на святое — папский престол. Скрыв свой пол, Иоанна два года была главой католической церкви.

"Иоанна – женщина на папском престоле" 2009: смотрите трейлер

"Играй, как Бекхэм"

Женщины и спорт

Год: 2002

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 6,6

​Оригинальное название: Bend it Like Beckham

В фильме речь идет о талантливой девушке Джесс, которая обожает футбол и только футбольная карьера сделает ее счастливой. Она доказывает, что девочки играют не хуже парней.

"Играй, как Бекхэм" 2002: смотрите трейлер

"Храброе сердце Ирены Сендлер"

Женщины и война

Год: 2009

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,2

​Оригинальное название: The Courageous Heart

of Irena Sendler

Фильм изображает историю Ирены Сендлер. Она была социальным работником и входила в состав польского подполья времен Второй мировой войны. Благодаря ей из варшавского гетто было вывезено около 2500 тысяч еврейских детей. Она спасала жизни, но в 1943 году была арестована по анонимному доносу и после пыток приговорена к смерти.

"Храброе сердце Ирены Сэндлер" 2002: смотрите трейлер

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"Улыбка Моны Лизы"

Женщины и доступ к образованию

Год: 2003

Страна: США, Музей женской и гендерной истории

Рейтинг IMDb: 6,5

​Оригинальное название: Mona Lisa Smile

Молодая преподавательница Уотсон убеждает и вдохновляет своих учениц, чтобы они имели мужество бороться за существование, если они действительно хотят жить. Она, благодаря урокам по искусству, доказывает девушкам, что ни одна из них не должна подчиняться стереотипам о том, что женщина рождена лишь для того, что родить детей и быть домохозяйками.

"Улыбка Моны Лизы" 2003: смотрите трейлер

"Таинственный Альберт Ноббс"

Женщины и насилие; домашнее насилие

Год: 2011

Страна: Великобритания, Ирландия

Рейтинг IMDb: 6,7

​Оригинальное название: Albert Nobbs

История о женщине, которая таинственно выдает себя за мужчину аж 30 лет.

"Таинственный Альберт Ноббс" 2011: смотрите трейлер

"День, когда я стала женщиной"

Женщины и традиции

Год: 2000

Страна: Иран

Рейтинг IMDb: 7,3

​Оригинальное название: The Day I Became a Woman

Фильм рассказывает три истории, каждая из которых изображает различный этап в жизни иранских женщин.

"День, когда я стала женщиной" 2000: смотрите трейлер

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"Любовные неудачи Джейн Остин"

Исторические

Год: 2008

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,1

​Оригинальное название: Miss Austen Regrets

В центре сюжета – очаровательная мисс Джейн Остин, известная писательница. На ее попечении — сестра и мать. Живут они очень скромно. Случаются разные ссоры, мать упрекает Джейн, что она не вышла удачно замуж.

"Мисс Остин сожалеет" 2008: смотрите трейлер