Долгожданный фильм Пон Джунхо "Мики 17" уже вышел в прокат и получил высокие оценки от критиков. Но это не единственный удачный проект режиссера. Кино 24 подробнее расскажет о лучших фильмах лауреата Оскара.

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"Паразиты" (2019)

В центре сюжета триллера о классовом неравенстве – бедная семья Кимов, которая живет в тесном подвале. Их сын становится репетитором дочери из богатой семьи Парк. С этого момента все меняется. Каждый член семьи Кимов нанимается к богачам под вымышленными причинами, проникая в жизнь Парков.

Это один из самых значительных фильмов в карьере режиссера. Он стал первой неанглоязычной лентой, получившей Оскар в категории "Лучший фильм" (и еще три награды).

"Паразиты": смотрите трейлер онлайн

"Мать" (2009)

Фильм рассказывает о знахарке и матери, которая чрезмерно опекает своего сына, у которого нарушение интеллектуального развития. Когда в селе убивают юную девушку, полиция не способна найти реального убийцу, поэтому обвиняет мальчика. Преданная мать уверена, что ее сын на это не способен, поэтому сама берется за дело.

В ленте Пон Джунхо исследовал материнскую любовь, которая может быть не просто заботливой, но одержимой и навязчивой.

"Мать": смотрите трейлер онлайн

"Вторжение динозавра" (2006)

Научно-фантастический фильм рассказывает, как из-за токсичных веществ с американской военной базы в реке заводится чудовище. Мутант нападает на людей и похищает молодую девушку. И ее семья объединяется, чтобы спасти родного человека.

Это первый фильм режиссера с визуальными эффектами. Кроме того, здесь он показывает реалистичную семью, где каждый имеет свои недостатки.

"Вторжение динозавра": смотрите трейлер онлайн

"Воспоминания об убийстве" (2003)

Сюжет фильма основан на реальной серии убийств 10 женщин в малом городке, что произошла между 1986 и 1991 годами. Офицер и детектив, которые используют различные методики, берутся за расследование случаев жестоких изнасилований и убийств.

Эта лента вошла в историю криминального южнокорейского кино. Пон Джунхо частично изменил реальный случай, сократив временной промежуток и уменьшив количество жертв, однако большинство деталей взяты из официальных документов.

"Воспоминания об убийстве": смотрите трейлер онлайн