Довгоочікуваний фільм Пон Джунхо"Мікі 17" вже вийшов у прокат та здобув високі оцінки від критиків. Та це не єдиний вдалий проєкт режисера. Кіно 24 детальніше розповість про найкращі фільми лауреата Оскара.

До слова 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які підкорили глядачів в Україні

"Паразити" (2019)

У центрі сюжету трилера про класову нерівність – бідна сім'я Кімів, яка живе у тісному підвалі. Їхній син стає репетитором доньки з багатої родини Парк. З цього моменту все змінюється. Кожен член сім'ї Кімів наймається до багатіїв під вигаданими причинами, проникаючи у життя Парків.

Це один з найвизначніших фільмів у кар'єрі режисера. Він став першою неангломовною стрічкою, що отримала Оскар у категорії "Найкращий фільм" (та ще три нагороди).

"Паразити": дивіться трейлер онлайн

"Мати" (2009)

Фільм розповідає про знахарку й матір, яка надмірно опікає свого сина, в якого порушення інтелектуального розвитку. Коли в селі вбивають юну дівчину, поліція не здатна знайти реального вбивцю, тому звинувачує хлопчика. Віддана мати впевнена, що її син на це не здатен, тому сама береться за справу.

У стрічці Пон Джунхо дослідив материнську любов, яка може бути не просто турботливою, але одержимою й нав'язливою.

"Мати": дивіться трейлер онлайн

"Вторгнення динозавра" (2006)

Науково-фантастичний фільм розповідає, як через токсичні речовини з американської військової бази у річці заводиться чудовисько. Мутант нападає на людей та викрадає молоду дівчину. Та її сім'я об'єднується, щоб врятувати рідну людину.

Це перший фільм режисера з візуальними ефектами. Окрім того, тут він показує реалістичну сім'ю, де кожен має свої недоліки.

"Вторгнення динозавра": дивіться трейлер онлайн

"Спогади про вбивство" (2003)

Сюжет фільму базується на реальній серії вбивств 10 жінок у малому містечку, що сталась між 1986 та 1991 роками. Офіцер та детектив, які використовують різні методики, беруться за розслідування випадків жорстоких зґвалтувань і вбивств.

Ця стрічка увійшла в історію кримінального південнокорейського кіно. Пон Джунхо частково змінив реальний випадок, скоротивши часовий проміжок і зменшивши кількість жертв, однак більшість деталей взяті з офіційних документів.

"Спогади про вбивство": дивіться трейлер онлайн