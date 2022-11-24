Что смотреть на Netflix, даже без света: 10 самых рейтинговых фильмов и сериалов

После тяжелого рабочего дня и массированных ракетных атак России хочется просто отдохнуть. Просмотрев список самых рейтинговых лент на Netflix, можете выбрать одну из них и насладиться просмотром, пока есть свет и интернет. Также мы расскажем, как смотреть Netflix без электроэнергии.

Netflix каждую вторник обновляет списки рейтинговых лент в разных странах мира на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix". Ниже знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 14 по 20 ноября, и выбирайте себе что-то по душе.

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix на этой неделе – что посмотреть

После массированных ракетных ударов России, а в Украине действуют экстренные и плановые отключения света. Однако Netflix можно смотреть без электроэнергии – инструкцию как это сделать смотрите здесь

Самым популярным сериалом этого периода стал германский сериал в жанре мистики "1899". Его премьера прошла 17 ноября 2022 года. Сериал имеет 8 серий, над которыми работали режиссер Баран Бо Одар и сценарист Янтье Фризе. Главные роли сыграли Эмили Бичем, Анайрин Барнард, Андреас Пичман, Мигель Бернардеау.

В центре истории – группа многонациональных мигрантов, путешествующих из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с другим пароходом, то их путешествие превращается в кошмар.

"1899" 2022: смотрите трейлер

Больше популярных сериалов Netflix

"Корона", 5 сезон;

"Корона", 1 сезон;

"Корона", 2 сезон;

"Мертвый для меня", 3 сезон;

"Монстр: История Джеффри Дамера";

"с нуля";

"Наблюдатель", 1 сезон;

"Корона", 4 сезон;

"Корона", 3 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix

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Самые популярные фильмы Netflix в Украине

Самым популярным фильмом стал "Незабываемое Рождество" – романтическая рождественская комедия из Линдси Лохан после ее 9-летнего перерыва в кино. Картина рассказывает о наследнице, которая потеряла память и оказалась на попечении вдовца.

"Незабываемое Рождество" 2022: смотрите трейлер онлайн



Больше популярных фильмов

"Энола Холмс 2";

"Страна сна";

"Чудо";

"На Западном фронте без перемен;

"Рождество с тобой";

"Энола Холмс";

"Потерянный шар 2";

"Хороший медбрат";

"Школа хорошо и зла".

Самые популярные фильмы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix