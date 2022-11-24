Что смотреть на Netflix, даже без света: 10 самых рейтинговых фильмов и сериалов
После тяжелого рабочего дня и массированных ракетных атак России хочется просто отдохнуть. Просмотрев список самых рейтинговых лент на Netflix, можете выбрать одну из них и насладиться просмотром, пока есть свет и интернет. Также мы расскажем, как смотреть Netflix без электроэнергии.
Netflix каждую вторник обновляет списки рейтинговых лент в разных странах мира на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix". Ниже знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 14 по 20 ноября, и выбирайте себе что-то по душе.
Интересно 10 фильмов и сериалов на выходные, чтобы отдохнуть и отвлечься
Самые популярные фильмы и сериалы Netflix на этой неделе – что посмотретьВнимание! После массированных ракетных ударов России, а в Украине действуют экстренные и плановые отключения света. Однако Netflix можно смотреть без электроэнергии – инструкцию как это сделать смотрите здесь.
Самым популярным сериалом этого периода стал германский сериал в жанре мистики "1899". Его премьера прошла 17 ноября 2022 года. Сериал имеет 8 серий, над которыми работали режиссер Баран Бо Одар и сценарист Янтье Фризе. Главные роли сыграли Эмили Бичем, Анайрин Барнард, Андреас Пичман, Мигель Бернардеау.
В центре истории – группа многонациональных мигрантов, путешествующих из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с другим пароходом, то их путешествие превращается в кошмар.
"1899" 2022: смотрите трейлер
Больше популярных сериалов Netflix
- "Корона", 5 сезон;
- "Корона", 1 сезон;
- "Корона", 2 сезон;
- "Мертвый для меня", 3 сезон;
- "Монстр: История Джеффри Дамера";
- "с нуля";
- "Наблюдатель", 1 сезон;
- "Корона", 4 сезон;
- "Корона", 3 сезон.
Самые популярные сериалы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix
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Самые популярные фильмы Netflix в Украине
Самым популярным фильмом стал "Незабываемое Рождество" – романтическая рождественская комедия из Линдси Лохан после ее 9-летнего перерыва в кино. Картина рассказывает о наследнице, которая потеряла память и оказалась на попечении вдовца.
"Незабываемое Рождество" 2022: смотрите трейлер онлайн
Больше популярных фильмов
- "Энола Холмс 2";
- "Страна сна";
- "Чудо";
- "На Западном фронте без перемен;
- "Рождество с тобой";
- "Энола Холмс";
- "Потерянный шар 2";
- "Хороший медбрат";
- "Школа хорошо и зла".
Самые популярные фильмы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix