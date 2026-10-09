Лучшие фильмы ужасов на пятничный вечер, которые еще долго не выходят из головы и пугают своим "послевкусием"

Есть фильмы ужасов, после которых страшно выключать свет. А есть такие, после которых свет уже ни к чему – вы просто сидите перед титрами и пытаетесь понять, что именно только что посмотрели и почему вам это понравилось.

К "жуткой пятнице" 24 Канал собрал пять атмосферных фильмов на стыке фолка, мистики и психологического триллера. Здесь есть изолированные острова, древние существа, странные дети, леса, в которые категорически не стоит заходить, и люди, которые традиционно игнорируют все очевидные предупреждения.

"Маяк"

Год: 2019

Жанр: психологический хоррор, фолк-хоррор, драма

IMDb: 7,3

Двое смотрителей маяка оказываются на отдаленном острове в конце XIX века. Алкоголь, одиночество, море и взаимная ненависть постепенно делают свое дело – и уже непонятно, где реальность, где безумие, а где русалка, которую лучше было вообще не видеть.

Что говорят критики: у фильма 90% на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно хвалили черно-белую операторскую работу, Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо, а также то, как Роберт Эггерс превратил двух мужчин на острове в почти мифологический кошмар.

"Маяк": смотреть трейлер

"Непрошенные"

Год: 2009

Жанр: психологический хоррор, мистика, триллер

IMDb: 6,3

После лечения в психиатрической клинике Анна возвращается домой и узнает, что ее отец уже строит новую жизнь с бывшей сиделкой матери. А затем начинаются призраки, подозрения в убийстве и семейные секреты, из-за которых обычный разговор за ужином кажется слишком простым способом решения проблем.

Что говорят критики: они дали всего лишь 31% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили мрачную атмосферу, но упрекали фильм в предсказуемых поворотах сюжета.

"Непрошенные": смотреть трейлер

"Агнец"

Год: 2021

Жанр: фолк-хоррор, мрачное фэнтези, психологическая драма

IMDb: 6,3

Бездетная пара живет на ферме среди исландских гор и однажды находит в сарае очень необычное новорожденное существо. Супруги решают воспитывать его как собственного ребенка.

Что говорят критики: 86% на Rotten Tomatoes. Фильм хвалили за оригинальность, атмосферу и игру Нуми Рапас, хотя и предупреждали: это очень медленное кино, которое больше тревожит, чем пугает.

"Агнец": смотреть трейлер

"Наблюдатели"

Год: 2024

Жанр: фолк-хоррор, мистика, триллер

IMDb: 5,7

Мина теряется в огромном лесу на западе Ирландии и находит странное убежище, где уже живут трое незнакомцев. Каждую ночь все они должны стоять перед большим стеклом, пока что-то из леса наблюдает за ними.

Что говорят критики: дебют Ишаны Найт Шьямаланполучил всего 32% на Rotten Tomatoes. Атмосферу и визуальную часть хвалили, а вот сценарий и излишние объяснения – гораздо меньше.

"Наблюдатели": смотреть трейлер

"Ритуал"

Год: 2017

Жанр: фолк-хоррор, мистика

IMDb: 6,4

Четверо друзей отправляются в поход по шведским лесам после смерти своего товарища. Конечно, они решают сократить путь через заросли. И, конечно, это решение примерно на уровне "давайте разделимся и проверим подвал". В лесу их ждут странные символы, заброшенные дома и нечто гораздо более древнее, чем туристические маршруты Google Maps.

Что говорят критики: 74% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалили мрачную скандинавскую атмосферу, дизайн существа и умение режиссера Дэвида Брукнера превратить обычный поход в очень убедительную рекламу городского отдыха.

"Ритуал": смотрите трейлер

Ну и пока есть настроение для хорроров – подборка фильмов в стиле "Дом ужаса"вам в помощь.