Поэтому 24 Канал подготовил для вас список лучших фильмов всех времен. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром яркой киноленты.

Рекомендуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

Список 50 лучших фильмов всех времен

1. "Побег из Шоушенко"

2. "Крестный отец"

3. "Темный рыцарь"

4. "Список Шиндлера"

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

5. "Форрест Гамп"

6. "Властелин колец: Две башни"

7. "Матрица"

8. "Эта удивительная жизнь"

9. "Город Бога"

10. "Жизнь прекрасна"

11. "Зеленая миля"

12. "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

"Человек-паук: Сквозь Вселенную": смотрите онлайн трейлер фильма

13. "Назад в будущее"

14. "Гладиатор"

15. "Король Лев"

16. "Леон"

17. "Казино"

18. "Остров проклятых"

19. "Игры разума"

20. "Убить Билла 1"

21. "Поймай меня, если сможешь"

22. "Крошка на миллион долларов"

23. "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2"

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2": смотрите онлайн трейлер фильма

24. "Бегущий по лезвию"

25. "Из соображений совести"

26. "Как обуздать дракона"

27. "Рататуй"

28. "Рокки"

29. "Терминатор"

30. "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины""

31. "Хатико: Верный друг"

32. "Крестный отец 2"

33. "Уголовное чтиво"

34. "Славные ребята"

35. "Зеленая миля"

36. "Пианист"

"Пианист": смотрите онлайн трейлер фильма

37. "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

38. "Оппенгеймер"

39. "Мстители: Война бесконечности"

40. "Красота по-американски"

41. "Великий диктатор"

42. "Темный рыцарь возвращается"

43. "Коко"

"Коко": смотрите онлайн трейлер фильма

44. "Реквием по мечте"

45. "Бешеные псы"

46. "Вперед и вверх"

47. "Таксист"

48. "Бэтмен: Начало"

49. "В поисках Немо"

50. "Унесенные ветром"