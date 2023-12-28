Поэтому 24 Канал подготовил для вас список лучших фильмов всех времен. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром яркой киноленты.
Рекомендуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа
Список 50 лучших фильмов всех времен
1. "Побег из Шоушенко"
2. "Крестный отец"
3. "Темный рыцарь"
4. "Список Шиндлера"
"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма
5. "Форрест Гамп"
6. "Властелин колец: Две башни"
7. "Матрица"
8. "Эта удивительная жизнь"
9. "Город Бога"
10. "Жизнь прекрасна"
11. "Зеленая миля"
12. "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
"Человек-паук: Сквозь Вселенную": смотрите онлайн трейлер фильма
13. "Назад в будущее"
14. "Гладиатор"
15. "Король Лев"
16. "Леон"
17. "Казино"
18. "Остров проклятых"
19. "Игры разума"
20. "Убить Билла 1"
21. "Поймай меня, если сможешь"
22. "Крошка на миллион долларов"
23. "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2"
"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2": смотрите онлайн трейлер фильма
24. "Бегущий по лезвию"
25. "Из соображений совести"
26. "Как обуздать дракона"
27. "Рататуй"
28. "Рокки"
29. "Терминатор"
30. "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины""
31. "Хатико: Верный друг"
32. "Крестный отец 2"
33. "Уголовное чтиво"
34. "Славные ребята"
35. "Зеленая миля"
36. "Пианист"
"Пианист": смотрите онлайн трейлер фильма
37. "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
38. "Оппенгеймер"
39. "Мстители: Война бесконечности"
40. "Красота по-американски"
41. "Великий диктатор"
42. "Темный рыцарь возвращается"
43. "Коко"
"Коко": смотрите онлайн трейлер фильма
44. "Реквием по мечте"
45. "Бешеные псы"
46. "Вперед и вверх"
47. "Таксист"
48. "Бэтмен: Начало"
49. "В поисках Немо"
50. "Унесенные ветром"