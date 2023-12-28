Тому 24 Канал підготував для вас список найкращих фільмів усіх часів. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом яскравої кінострічки.
Рекомендуємо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша
Список 50 найкращих фільмів усіх часів
1. "Втеча із Шоушенка"
2. "Хрещений батько"
3. "Темний лицар"
4. "Список Шиндлера"
"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму
5. "Форрест Ґамп"
6. "Володар перснів: Дві вежі"
7. "Матриця"
8. "Це дивовижне життя"
9. "Місто Бога"
10. "Життя прекрасне"
11. "Зелена миля"
12. "Людина-павук: Крізь Всесвіт"
"Людина-павук: Крізь Всесвіт": дивіться онлайн трейлер фільму
13. "Назад у майбутнє"
14. "Гладіатор"
15. "Король Лев"
16. "Леон"
17. "Казино"
18. "Острів проклятих"
19. "Ігри розуму"
20. "Убити Білла 1"
21. "Спіймай мене, якщо зможеш"
22. "Крихітка на мільйон доларів"
23. "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2"
"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2": дивіться онлайн трейлер фільму
24. "Той, хто біжить по лезу"
25. "З міркувань совісті"
26. "Як приборкати дракона"
27. "Рататуй"
28. "Роккі"
29. "Термінатор"
30. "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини""
31. "Хатіко: Вірний друг"
32. "Хрещений батько 2"
33. "Кримінальне чтиво"
34. "Славні хлопці"
35. "Зелена миля"
36. "Піаніст"
"Піаніст": дивіться онлайн трейлер фільму
37. "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"
38. "Оппенгеймер"
39. "Месники: Війна нескінченності"
40. "Краса по-американськи"
41. "Великий диктатор"
42. "Темний лицар повертається"
43. "Коко"
"Коко": дивіться онлайн трейлер фільму
44. "Реквієм за мрією"
45. "Скажені пси"
46. "Вперед і вгору"
47. "Таксист"
48. "Бетмен: Початок"
49. "У пошуках Немо"
50. "Віднесені вітром"