Тому 24 Канал підготував для вас список найкращих фільмів усіх часів. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом яскравої кінострічки.

Рекомендуємо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

Список 50 найкращих фільмів усіх часів

1. "Втеча із Шоушенка"

2. "Хрещений батько"

3. "Темний лицар"

4. "Список Шиндлера"

"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму

5. "Форрест Ґамп"

6. "Володар перснів: Дві вежі"

7. "Матриця"

8. "Це дивовижне життя"

9. "Місто Бога"

10. "Життя прекрасне"

11. "Зелена миля"

12. "Людина-павук: Крізь Всесвіт"

"Людина-павук: Крізь Всесвіт": дивіться онлайн трейлер фільму

13. "Назад у майбутнє"

14. "Гладіатор"

15. "Король Лев"

16. "Леон"

17. "Казино"

18. "Острів проклятих"

19. "Ігри розуму"

20. "Убити Білла 1"

21. "Спіймай мене, якщо зможеш"

22. "Крихітка на мільйон доларів"

23. "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2"

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2": дивіться онлайн трейлер фільму

24. "Той, хто біжить по лезу"

25. "З міркувань совісті"

26. "Як приборкати дракона"

27. "Рататуй"

28. "Роккі"

29. "Термінатор"

30. "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини""

31. "Хатіко: Вірний друг"

32. "Хрещений батько 2"

33. "Кримінальне чтиво"

34. "Славні хлопці"

35. "Зелена миля"

36. "Піаніст"

"Піаніст": дивіться онлайн трейлер фільму

37. "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"

38. "Оппенгеймер"

39. "Месники: Війна нескінченності"

40. "Краса по-американськи"

41. "Великий диктатор"

42. "Темний лицар повертається"

43. "Коко"

"Коко": дивіться онлайн трейлер фільму

44. "Реквієм за мрією"

45. "Скажені пси"

46. "Вперед і вгору"

47. "Таксист"

48. "Бетмен: Початок"

49. "У пошуках Немо"

50. "Віднесені вітром"