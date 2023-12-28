К Международному дню кино: 50 лучших фильмов всех времен, которые должен увидеть каждый
Когда, как не в Международный день кино, вспоминать все шедевры кинематографа, которые мы можем увидеть. Сегодня точно стоит отпраздновать, просмотрев кинокартины, которые должен увидеть каждый киноман.
Поэтому 24 Канал подготовил для вас список лучших фильмов всех времен. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром яркой киноленты.
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Список 50 лучших фильмов всех времен
1. "Побег из Шоушенко"
2. "Крестный отец"
3. "Темный рыцарь"
4. "Список Шиндлера"
"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма
5. "Форрест Гамп"
6. "Властелин колец: Две башни"
7. "Матрица"
8. "Эта удивительная жизнь"
9. "Город Бога"
10. "Жизнь прекрасна"
11. "Зеленая миля"
12. "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
"Человек-паук: Сквозь Вселенную": смотрите онлайн трейлер фильма
13. "Назад в будущее"
14. "Гладиатор"
15. "Король Лев"
16. "Леон"
17. "Казино"
18. "Остров проклятых"
19. "Игры разума"
20. "Убить Билла 1"
21. "Поймай меня, если сможешь"
22. "Крошка на миллион долларов"
23. "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2"
"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2": смотрите онлайн трейлер фильма
24. "Бегущий по лезвию"
25. "Из соображений совести"
26. "Как обуздать дракона"
27. "Рататуй"
28. "Рокки"
29. "Терминатор"
30. "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины""
31. "Хатико: Верный друг"
32. "Крестный отец 2"
33. "Уголовное чтиво"
34. "Славные ребята"
35. "Зеленая миля"
36. "Пианист"
"Пианист": смотрите онлайн трейлер фильма
37. "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
38. "Оппенгеймер"
39. "Мстители: Война бесконечности"
40. "Красота по-американски"
41. "Великий диктатор"
42. "Темный рыцарь возвращается"
43. "Коко"
"Коко": смотрите онлайн трейлер фильма
44. "Реквием по мечте"
45. "Бешеные псы"
46. "Вперед и вверх"
47. "Таксист"
48. "Бэтмен: Начало"
49. "В поисках Немо"
50. "Унесенные ветром"