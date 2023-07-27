25 лучших фильмов за последние 25 лет, от которых невозможно оторваться

27 июля 2023, 17:22
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Источник:

NME

Критики Rotten Tomatoes составили рейтинг лучших фильмов, выпущенных за последние 25 лет. Первую позицию заняла лента "Безумный Макс: Дорога гнева".

Второе место заняла южнокорейская драма "Паразиты" 2019 года, третье – детектив "Малголланд Драйв" в 2001 году. Сохраните себе этот список и устройте настоящий киновечер дома!

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25 лучших фильмов за последние 25 лет

  1. "Безумный Макс: Дорога гнева", 2015 год;
  2. "Паразиты", 2019 год;
  3. "Малголланд Драйв", 2001 год;
  4. "Темный рыцарь", 2008;
  5. "Портрет девушки в огне", 2019;
  6. "Любовное настроение", 2000 год;
  7. "Унесенные привидениями", 2001 год;
  8. "Лабиринт Фавна", 2006;
  9. "Матрица", 1999 год;
  10. "Социальная сеть", 2010 год;
  11. "Старикам здесь не место", 2007 год;
  12. "Нефть", 2007 год;
  13. "Ловушка", 2017 год;
  14. "Лунный свет", 2016 год;
  15. "Все всегда и в то же время", 2021 год;
  16. "Магнолия", 1999 год;
  17. "Одержимость", 2013 год;
  18. "Внутри Льюина Дэвиса", 2012 год;
  19. "Властелин колец: Хранители Кольца", 2001 год;
  20. "Зодиак", 2007 год;
  21. "Бесславные ублюдки", 2009 год;
  22. "Дерево жизни", 2013 год;
  23. "Паддингтон 2", 2014 год;
  24. "Черная пантера", 2022;
  25. "Прибытие", 2016 год.

Напомним, весной в 2024 году выйдет спинофоф и приквел "Безумного Макса: Дорога гнева" под названием "Фуриоcа". Главную роль сыграет Аня Тейлор-Джой, которую сперва сыграла Шарлиз Терон. К звезде присоединятся следующие актеры:

  • Крис Гемсворт,
  • Том Берк,
  • Натан Джонс.

Постер "Фуриосы" / Warner Bros.

Автор: Наталія Гулій