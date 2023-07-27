25 лучших фильмов за последние 25 лет, от которых невозможно оторваться
27 июля 2023, 17:22Читати новину українською
Источник:NME
Критики Rotten Tomatoes составили рейтинг лучших фильмов, выпущенных за последние 25 лет. Первую позицию заняла лента "Безумный Макс: Дорога гнева".
Второе место заняла южнокорейская драма "Паразиты" 2019 года, третье – детектив "Малголланд Драйв" в 2001 году. Сохраните себе этот список и устройте настоящий киновечер дома!
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25 лучших фильмов за последние 25 лет
- "Безумный Макс: Дорога гнева", 2015 год;
- "Паразиты", 2019 год;
- "Малголланд Драйв", 2001 год;
- "Темный рыцарь", 2008;
- "Портрет девушки в огне", 2019;
- "Любовное настроение", 2000 год;
- "Унесенные привидениями", 2001 год;
- "Лабиринт Фавна", 2006;
- "Матрица", 1999 год;
- "Социальная сеть", 2010 год;
- "Старикам здесь не место", 2007 год;
- "Нефть", 2007 год;
- "Ловушка", 2017 год;
- "Лунный свет", 2016 год;
- "Все всегда и в то же время", 2021 год;
- "Магнолия", 1999 год;
- "Одержимость", 2013 год;
- "Внутри Льюина Дэвиса", 2012 год;
- "Властелин колец: Хранители Кольца", 2001 год;
- "Зодиак", 2007 год;
- "Бесславные ублюдки", 2009 год;
- "Дерево жизни", 2013 год;
- "Паддингтон 2", 2014 год;
- "Черная пантера", 2022;
- "Прибытие", 2016 год.
Напомним, весной в 2024 году выйдет спинофоф и приквел "Безумного Макса: Дорога гнева" под названием "Фуриоcа". Главную роль сыграет Аня Тейлор-Джой, которую сперва сыграла Шарлиз Терон. К звезде присоединятся следующие актеры:
- Крис Гемсворт,
- Том Берк,
- Натан Джонс.