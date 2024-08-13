5 лучших и худших фильмов от Marvel по оценкам критиков

Кинематографическая вселенная Marvel поражает количеством персонажей и их взаимодействием в разных мирах. За время существования Marvel Studios выпустили более 30 фильмов, однако не все из них получили высокую оценку от критиков.

На сайте-агрегаторе рецензий фильмов и сериалов Rotten Tomatoes выбрали лучшие и худшие фильмы от Marvel. Несмотря на то, что большинство из них получили успех в прокате, качество этих лент не самое лучшее.

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5 худших фильмов Marvel

"Фантастическая четверка"

Второй полнометражный фильм о команде супергероев получил негативные отзывы за слабый сценарий и неудачные спецэффекты.

"Фантастическая четверка": смотрите трейлер онлайн

"Электра"

Фильм о героине комиксов, которая спасает мужчину и его одаренную дочь. Лента не оправдала ожиданий из-за запутанного сюжета и плохо раскрытых персонажей.

"Электра": смотрите трейлер онлайн

"Мадам Паутина"

Один из менее популярных фильмов Marvel о молодой ясновидящей Кэсси, которая пытается спасти будущее трех девушек. Кино не смогло заинтересовать зрителей и оставило ощущение незавершенности.

"Мадам Паутина": смотрите трейлер онлайн

"Говард-утка"

Курьезный фильм 80-х об антропоморфном утенке, который стал примером того, как не стоит адаптировать комиксы на большой экран.

"Говард-утка": смотрите трейлер онлайн

"Морбиус"

Историю о докторе Морбиусе, который вместе с его братом становятся вампирами, раскритиковали за множество сюжетных дыр.

"Морбиус": смотрите трейлер онлайн

5 лучших фильмов Marvel

"Черная пантера"

Фильм, который совершил революцию в супергеройском жанре, отличился сильным социальным подтекстом и удивительным визуальным стилем.

"Черная пантера": смотрите трейлер онлайн

"Мстители: Финал"

Эпическое завершение саги о Мстителях, которое объединило все предыдущие фильмы в захватывающий и эмоционально насыщенный финал.

"Мстители: Завершение": смотрите трейлер онлайн

"Железный человек"

Это фильм, который положил начало кинематографической вселенной Marvel, благодаря самовлюбленному, но харизматичному изобретателю Тони Старку и его трансформации в супергероя.

"Железный человек": смотрите трейлер онлайн

"Тор: Рагнарек"

Стильная и динамичная часть франшизы о Торе, которая соединила юмор, яркие визуальные эффекты и незабываемые персонажи.

"Тор: Рагнарек": смотрите трейлер онлайн

"Человек-паук: Домой пути нет"

История Питера Паркера, которая собрала на экране любимых персонажей и обеспечила эмоциональный и драматический финал.

"Человек-паук: Домой пути нет": смотрите трейлер онлайн