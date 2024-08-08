Критики собрали 10 лучших сексуальных, откровенных и эротических фильмов 21 века. Это идеальные варианты лент, которые можно посмотреть вечером с любимым человеком.
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"И твою маму тоже"
Мексиканский фильм рассказывает о последних школьных каникулах двух закадычных друзей. Они ездят по стране в компании 28-летней женщины. Во время путешествия они вспоминают своих подружек и исследуют другие стороны своих взаимоотношений – среди них и интимные.
"И твою маму тоже": смотрите трейлер онлайн
"Секретарша"
Привлекательная и скромная девушка Ли, которая имеет склонности к самоповреждению, устраивается секретаршей к мистеру Грею. Эдвард испытывает возбуждение от того, что девушка ему подчиняется. Он узнает о странных привычках своей секретарши и приказывает ей остановиться. Зато Ли и мистер Грей начинают практиковать БДСМ.
"Секретарша": смотрите трейлер онлайн
"Люсия и секс"
Эротическая мелодрама рассказывает о молодой официантке Люсии, которая остается одна после влюбленности в писателя. Она решает исследовать себя в разных смыслах: размышляя о прошлом, своих ценностях и погружаясь в океан полностью обнаженной.
"Люсия и секс": смотрите трейлер онлайн
Также в список самых эротичных фильмов попали такие ленты:
- "Неверная" (2002)
- "Нимфоманка" (2013)
- "Служанка" (2016)
- "Любовное настроение" (2000)
- "Незнакомец на озере" (2013)
- "Пианистка" (2001)
- "Супер Майк" (2012).