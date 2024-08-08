Критики зібрали 10 найкращих сексуальних, відвертих та еротичних фільмів 21 століття. Це ідеальні варіанти стрічок, які можна переглянути ввечері з коханою людиною.

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"І твою маму теж"

Мексиканський фільм розповідає про останні шкільні канікули двох нерозлучних друзів. Вони їздять країною в компанії 28-річної жінки. Під час подорожі вони згадують своїх подружок та досліджують інші сторони своїх взаємин – серед них й інтимні.

"І твою маму теж": дивіться трейлер онлайн

"Секретарка"

Приваблива і скромна дівчина Лі, яка має нахили до самопошкодження, влаштовується секретаркою до містера Ґрея. Едвард відчуває збудження від того, що дівчина йому підкоряється. Він дізнається про дивні звички своєї секретарки та наказує їй зупинитися. Натомість Лі та містер Ґрей починають практикувати БДСМ.

"Секретар": дивіться трейлер онлайн

"Люсія і секс"

Еротична мелодрама розповідає про молоду офіціантку Люсію, яка залишається одна після закоханості у письменника. Вона вирішує дослідити себе у різних сенсах: міркуючи про минуле, свої цінності і занурюючись в океан повністю оголеною.

"Люсія і секс": дивіться трейлер онлайн

Також до списку найеротичніших фільмів потрапили такі стрічки: