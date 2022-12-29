Лучшие рождественские комедии Netflix, которые поднимут настроение всей семьи

Хотя настроение не совсем новогоднее и рождественское, верить в праздничное чудо стоит. Редакция Кино 24 подготовила подборку комедийных фильмов для атмосферного вечера с родными.

Ввиду отключения света и ракетных угроз России, предлагаем фильм Netflix скачать на ваше устройство, чтобы затем иметь возможность просмотреть его офлайн. Пусть все будет хорошо и хороших праздников, несмотря ни на что!

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Рождественские комедии Netflix для просмотра всей семьей

В нашей подборке вы услышите самые смешные шутки и увидите неожиданные праздничные выходки. Все для настоящих киноманов, любителей семейных картин, романтических комедий и не только!

Беби Босс: Рождественский бонус

Бэби Босс случайно меняется местами с одним из эльфов Санты и оказывается на Северном полюсе. После этого Сочельник оборачивается настоящей неожиданностью.

"Беби Босс: Рождественский бонус" 2022: смотрите трейлер

Отпуск по обмену

Популярна романтическая комедия от Нэнси Мейерс с участием Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, а также Джуда Лоу и Джека Блэка. По сюжету Аманда из Лос-Анджелеса и Айрис из Лондона пытаются уйти от проблем в личной жизни и решают поменяться домами на две недели.

"Отпуск по обмену" 2006: смотрите трейлер

Скрудж: Рождественская песнь

В морозный Сочельник эгоистический скряга Эбенизер Скрудж имеет одну ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее, пока еще есть время.

"Скрудж: Рождественская песнь": смотрите трейлер

В 1000 км от Рождества

Аудитора, просто ненавидящего Рождество, отправляют по работе в маленький городок, где он знакомится с женщиной, которая пытается изменить его отношение к этому празднику. Вас ждут увлекательные приключения, которые изрядно поднимут настроение!

"В 1000 км от Рождества" 2021: смотрите трейлер

Рождество с неудачниками

В этой смелой рождественской комедии главные роли сыграли Тим Аллен, Джейми Ли Кертис и Дэн Экройд. По сюжету, устав от праздничной суеты, семейная пара решает не отмечать Рождество. Но в отношении ли вдохновенных родственников и соседей? Смогут ли они дать отпор – узнайте после просмотра ленты.

"Рождество с неудачниками" 2004: смотрите трейлер

Пора на праздник

Пикантная романтическая комедия, в которой Эмма Робертс и Люк Брейси вынуждены встречать все праздники вместе. По сюжету Слоун и Джексон запланировали спасти Рождество друг друга. Девушка уже устала отбиваться от родственников, часто напоминающих ей о том, что она одинокая женщина, которая не способна найти себе пару. А Джексон наконец-то решил, что готов для серьезных отношений. Удастся ли им следовать плану, или это Рождество принесет немного больше, чем флирт под елку?

"Пара на праздник" 2020: смотрите трейлер

Замок на Рождество

Брук Шилдс и Кэри Элвес исполнили главные роли в новеньком рождественском фильме 2021 года, где Брук играет автор путешествующих в Шотландию бестселлеров. Она влюбляется в замок и вступает в сражение со сварливым герцогом, которому он принадлежит. Из рейтинга на Rotten Tomatoes становится понятно, что критики считают фильм достойным дополнением к канону праздничных фильмов.

"Замок на Рождество" 2021: смотрите трейлер фильма

Я верю в Санта-Клауса

Это праздничная комедийная мелодрама о любви, в которой сыграли Кристина Мур и Джон Дьюси. После почти полугодовой счастливой жизни Лиза узнает, что Том обожает ненавидящий праздник. Будет ли на Рождество еще один шанс? Узнайте после просмотра ленты.

"Я верю в Санта-Клауса" 2022: смотрите трейлер фильма

Снова Рождество

Эта душевная история расскажет о парне, ненавидящем Рождество. Но если застрять во временной петле, где есть только этот праздник, то можно понять, что в жизни действительно имеет значение.

"Снова Рождество" 2020: смотрите трейлер

Незабываемое Рождество

Линдси Логан сломя голову погружается в приключения и любовь в этой романтической рождественской комедии с Кордом Оверстритом. Потеряв память из-за несчастного случая на горнолыжном курорте, состоятельная женщина попадает на Рождество в уютный дом мужчины, недавно потерявшего жену и его дочь.

"Незабываемое Рождество" 2022: смотрите трейлер