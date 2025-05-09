3 лучшие криминальные драмы, от которых невозможно оторваться

Криминальный мир в кино всегда притягивает зрителей постоянным напряжением и интригой. Такие сериалы часто демонстрируют глубокие человеческие истории, которые не позволяют отвести глаза от экрана.

Кино 24 подготовил подборку лучших криминальных драм, которые стоит посмотреть в компании друзей. Эти ленты поразят неожиданными сюжетными поворотами и непревзойденной актерской игрой.

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"Настоящий детектив"

Количество сезонов: 4

Первый сезон переносит зрителей в южную Луизиану. На фоне удушающей жары двое детективов Растин Коул и Мартин Гарт расследуют жуткое ритуальное убийство. Однако расследование неожиданно затягивается на 17 лет, ведь найти преступника, оказывается, не так легко. С каждым годом запутывается не только дело, но и жизнь самих детективов.

"Настоящий детектив": смотрите трейлер онлайн

"Острые козырьки"

Количество сезонов: 6

Сюжет сериала разворачивается вокруг семейства Шелби. После завершения Первой мировой войны солдаты возвращаются в Бирмингем. Мужчины не успевают заметить как быстро превращаются в ключевых фигур в криминальном мире Великобритании. В то же время во главе банды стоит Томас Шелби – жестокий, но амбициозный ветеран войны.

"Острые козырьки": смотрите трейлер онлайн

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о культовых сериалах 2000-х, которые стоит пересмотреть сегодня.

"Фарго"

Количество сезонов: 5

Профессиональный убийца Лорн Малво попал в автомобильную аварию возле небольшого городка в штате Миннесота. В местной больнице он знакомится со страховым агентом Лестером Найгардом, который оказался в госпитале после стычки с бывшим одноклассником. Малво решает помочь решить проблему своего нового знакомого и изменить его жизнь навсегда.

"Фарго": смотрите трейлер онлайн