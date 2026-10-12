Такие романтические комедии больше не снимают: 5 культовых фильмов 90-х на вечер

В 90-е для большой любви не нужны были приложения для знакомств, бесконечные переписки и проверка, кто просматривал сторис. Достаточно было случайно встретить незнакомца, пролить на него сок или влюбиться в человека, которого на самом деле терпеть не можешь. И, конечно, желательно, чтобы рядом оказался Хью Грант или Ричард Гир.

Романтические комедии той эпохи до сих пор остаются отличным выбором для уютного вечера. 24 Канал собрал пять культовых фильмов 90-х, в которых есть все: от неловких признаний до любовных историй, которые вряд ли выдержали бы проверку реальностью.

"Красавица"

Год: 1990

IMDb: 7,1

Состоятельный бизнесмен Эдвард Льюис случайно знакомится с Вивиан – секс-работницей с Голливудского бульвара. Он предлагает ей провести вместе несколько дней за деньги, но профессиональная договоренность постепенно превращается в романтическую историю.

Джулия Робертс и Ричард Гир доказывают, что даже самый неправдоподобный сюжет можно сделать очаровательным. Особенно если добавить роскошные платья, дорогие отели и мужчину, готового тратить деньги без лишних вопросов.

Что говорят критики: Роджер Эберт высоко оценил картину, назвал ее удивительно нежной и романтичной сказкой. По мнению критика, несмотря на неоднозначную тему, фильм сохраняет искренность и теплоту.



"Красавица": смотреть трейлер

"Пока ты спал"

Год: 1995

IMDb: 6,8

Застенчивая сотрудница метро Люси давно влюблена в незнакомца, которого каждый день видит на работе. Однажды она спасает его из-под колес поезда, но мужчина впадает в кому. Из-за случайного недоразумения его семья решает, что Люси – невеста пострадавшего.

Ситуация усложняется, когда девушка начинает влюбляться в брата своего мнимого жениха. Похоже, проще было бы сразу признаться во лжи, но тогда не получилась бы романтическая комедия.

Что говорят критики: Роджер Эберт отметил, что поначалу фильм кажется слишком предсказуемым, однако постепенно покоряет своей теплотой. Особенно он выделил Сандру Баллок и Билла Пуллмана, между героями которых чувствуется естественная симпатия.

"Пока ты спал": смотреть трейлер

"Вам письмо"

Год: 1998

IMDb: 6,7

Владелица небольшого книжного магазина Кэтлин Келли ненавидит бизнесмена Джо Фокса, чья большая книжная сеть угрожает уничтожить ее дело. Однако в интернете они анонимно переписываются и постепенно влюбляются друг в друга.

Ирония в том, что в реальной жизни эти двое едва выносят общество друг друга. Словом, история о том, что иногда лучше не знать, кто сидит по ту сторону экрана.

Что говорят критики:" " Роджер Эберт похвалил экранную химию Тома Хэнкса и Мэг Райан, а также очарование самой истории. В то же время критики Time Out отметили, что второстепенные персонажи недостаточно раскрыты, а главных героев не всегда легко понять.

"Вам письмо": смотреть трейлер

"Ноттинг-Хилл"

Год: 1999

IMDb: 7,2

Обычный владелец лондонского книжного магазина Уильям Такер случайно знакомится с голливудской суперзвездой Анной Скотт. Между ними завязывается роман, однако разница в образе жизни и постоянное внимание папарацци превращают отношения в настоящее испытание.

Хью Грант в роли неуклюжего британца и Джулия Робертс в образе недосягаемой кинодивы создали одну из самых узнаваемых романтических пар 90-х.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 84% положительных рецензий. Роджер Эберт похвалил остроумные диалоги и актерский дуэт, хотя заметил, что герой Хью Гранта порой слишком неуклюж, а музыка чрезмерно подчеркивает эмоции.

"Ноттинг-Хилл": смотреть трейлер

"10 причин моей ненависти"

Год: 1999

IMDb: 7,4

Старшеклассница Кэт Стретфорд не интересуется романтическими отношениями и откровенно презирает большинство парней. Однако ее младшая сестра не может ходить на свидания, пока Кэт не найдет себе пару. Поэтому одноклассники решают заплатить загадочному Патрику, чтобы тот влюбил в себя неприступную девушку.

Конечно, план идеально срабатывает лишь до того момента, когда в дело вмешиваются настоящие чувства.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 72% положительных рецензий. Обозреватели особенно отмечали харизму Хита Леджера, игру Джулии Стайлз и остроумный сценарий, который превратил шекспировскую "Укрощение строптивой" в современную подростковую комедию.

"10 причин моей ненависти": смотреть трейлер

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