Эти романтические комедии увлекают сильнее, чем сериалы: 3 фильма, которые не захочется выключать

Иногда после тяжелого дня хочется просто – включить фильм, где главная проблема героев заключается не в спасении мира, а в том, что они слишком долго притворяются, будто не влюблены друг в друга. Романтические комедии существуют именно для таких вечеров. Здесь будет немного сарказма, неловких ситуаций, красивых людей, несколько предсказуемых поворотов и, конечно же, счастливый финал.

24 Канал собрал три романтические комедии, которые легко смотрятся, поднимают настроение и отлично подойдут для вечернего просмотра.

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"Пара на праздники"

"Пара на праздники" – это легкая, забавная история о двух людях, которые так старательно избегали романтики, что случайно в нее влюбились. Эмма Робертс и Люк Брейси прекрасно удерживают баланс между юмором, иронией и романтикой.



"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Не тот Париж"

Дон получает шанс учиться во Франции, но жизнь быстро напоминает, что за исполнение мечты приходится дорого платить. Именно поэтому она соглашается принять участие в реалити-шоу о любви, чтобы поехать в Париж… Хотя?

"Не тот Париж": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мой любимый враг"

Они работают в одном издательстве, сидят друг напротив друга и соревнуются за одну желанную должность. Их перепалки давно стали частью рабочего процесса, а коллеги, пожалуй, уже перестали обращать внимание на взаимные колкости.

Но между соперничеством и симпатией, как известно, иногда всего один лифт. И один случайный поцелуй.



"Мой любимый враг": смотрите онлайн трейлер сериала

И если у вас еще есть настроение для легких фильмов на вечер – вот идеальные варианты.