24 Канал собрал одни из лучших анимационных рождественских фильмов, которые можно просматривать на праздники ежегодно. Хотя некоторые из них имеют упрощенный вид и являются относительно короткими, они все равно дарят тепло и праздничное настроение надолго.

К слову 4 боевика на Netflix, которые дарят ощущение адреналина на весь день

"Ужас перед Рождеством" (1993)

В городе кошмаров и страхов под названием Хэллоуин живут монстры, призраки и мертвецы. Их задача – пугать людей в ночь праздника. Джек Скеллингон устал от того, как одинаково проходит каждый год этот день. Вдруг он находит поляну, на которой находит вход в другой город – Рождество. Увидев такое количество радости и счастья, он решает стать Санта Клаусом.

Это нетипичный, но магический фильм Тима Бертона, который становится словно на грани эстетики Хэллоуина и праздничного настроения Рождества – и там, и там он стал классикой. Ведь соединил мрачность и очарование, глубокие смыслы и увлекательный сюжет.

"Ужас перед Рождеством": смотрите трейлер онлайн

"Как Гринч украл Рождество"

Мультфильм рассказывает о злом зеленом существе по имени Гринч, которому надоели жители города и их праздничное настроение. Он хочет нарушить вековые традиции и накануне Рождества прокрадывается в дома, ворует елки и подарки. Гринча сопровождает его собачка Макс, которая вроде и верна хозяину, но не хочет причинять зла детям.

Это рождественская классика, которая только стала лучше благодаря адаптации из книги на экран. Если вы обожаете историю Гринча, можно посмотреть и другие экранизации: фильм с Джимом Керри или римейк 2018 года.

"Как Гринч украл Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Рождество Чарли Брауна" (1965)

Чарли Браун – мальчик, который с приближением Рождества вместо радости чувствует грусть. Он не понимает, зачем праздновать Рождество, для чего украшают елку и завешивают дом гирляндами. Он обращается за помощью к друзьям, чтобы почувствовать рождественское настроение.

"Рождество Чарли Брауна": смотрите видео онлайн

"Рудольф – красноносый северный олень" (1964)

Мультфильм рассказывает о молодом олене, который из-за своего красного яркого носа страдает от насмешек сверстников. Однажды рождественским вечером, в плохую погоду, его красный нос замечает Санта Клаус – и просит его вести сани впереди. Так Рудольфа стали уважать и ценить.

Большие глаза и милый носик сделали Рудольфа еще одним культовым рождественским персонажем, который учит малышей и даже взрослых верить в себя.

"Рудольф – красноносый северный олень": смотрите трейлер онлайн

Эти мультфильмы заставляют поверить в магию и позволяют объединить всю семью за праздничным столом.