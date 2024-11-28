24 Канал зібрав одні з найкращих анімаційних різдвяних фільмів, які можна переглядати на свята щороку. Хоч деякі з них мають спрощений вигляд і є відносно короткими, вони однаково дарують тепло і святковий настрій надовго.

До слова 4 бойовики на Netflix, які дарують відчуття адреналіну на весь день

"Жах перед Різдвом" (1993)

У місті кошмарів та страхів під назвою Геловін живуть монстри, привиди й мерці. Їхнє завдання – лякати людей у ніч свята. Джек Скеллінгон втомився від того, як однаково проходить щороку цей день. Раптом він знаходить галявину, на якій знаходить вхід в інше місто – Різдво. Побачивши таку кількість радості й щасті, він вирішує стати Санта Клаусом.

Це нетиповий, але магічний фільм Тіма Бертона, який стає немов на межі естетики Геловіну та святкового настрою Різдва – і там, і там він став класикою. Адже поєднав похмурість і чарівність, глибокі сенси й захопливий сюжет.

"Жах перед Різдвом": дивіться трейлер онлайн

"Як Ґрінч украв Різдво!"

Мультфільм розповідає про злу зелену істоту на ймення Ґрінч, якому набридли мешканці містечка та їхній святковий настрій. Він хоче порушити вікові традиції та напередодні Різдва прокрадається в будинки, краде ялинки та подарунки. Ґрінча супроводжує його собачка Макс, яка ніби й вірна господарю, але не хоче спричиняти зла дітям.

Це різдвяна класика, яка лише стала кращою завдяки адаптації з книжки на екран. Якщо ви обожнюєте історію Ґрінча, можна подивитися й інші екранізації: фільм з Джимом Керрі чи римейк 2018 року.

"Як Ґрінч украв Різдво!": дивіться трейлер онлайн

"Різдво Чарлі Брауна" (1965)

Чарлі Браун – хлопчик, який з наближенням Різдва замість радості відчуває смуток. Він не розуміє, навіщо святкувати Різдво, для чого прикрашають ялинку і завішують будинок гірляндами. Він звертається за допомогою до друзів, щоб відчути різдвяний настрій.

"Різдво Чарлі Брауна": дивіться відео онлайн

"Рудольф – червононосий північний олень" (1964)

Мультфільм розповідає про молодого оленя, який через свій червоний яскравий ніс потерпає від насмішок однолітків. Одного різдвяного вечора, у погану погоду, його червоний ніс помічає Санта Клаус – і просить його вести сані попереду. Так Рудольфа стали поважати та цінувати.

Великі оченята та милий носик зробили Рудольфа ще одним культовим різдвяним персонажем, який вчить малечу й навіть дорослих вірити у себе.

"Рудольф – червононосий північний олень": дивіться трейлер онлайн

Ці мультфільми змушують повірити у магію та дозволяють об'єднати всю сім'ю за святковим столом.