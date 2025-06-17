10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы
- Сериал "Отдел нераскрытых дел" занял первое место в рейтинге от Netflix.
- В списке популярных сериалов также "Джинни и Джорджия" 3 сезон, "Сирены", "Сара: Женщина в тени", "Уцелевшие", "Уют", "Ставка", "Четыре времени года".
Если вы хотите расслабиться и пригласить друзей вечером, то стоит также выбрать интересный сериал для просмотра. На стриминговой платформе Netflix можно найти идеальные варианты.
Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. В этом списке абсолютно разножанровые ленты, которые точно смогут удовлетворить даже самого требовательного зрителя.
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"Отдел нераскрытых дел"
Сериал "Отдел нераскрытых дел" занял первое место в рейтинге от Netflix. По сюжету, Карл, который когда-то был успешным детективом, был способен раскрыть все дела, которые попадали ему в руки.
Но в одной из ситуаций он таки не смог найти виновных, поэтому его напарник получил тяжелые травмы, а другой – вообще погиб. Пришли годы и теперь Карл решает вернуться к расследованию этого дела, которое уже долго не дает ему покоя.
"Отдел нераскрытых дел": смотрите онлайн трейлер сериала
"Джинни и Джорджия" 3 сезон
Второй сезон сериала "Джинни и Джорджия" заканчивается арестом Джорджии, поэтому в третьем сезоне зрители могут окунуться в продолжение истории, которая изрядно обострилась.
Сюжет сосредотачивается на том, как продолжается расследование и суд над Джорджией. Зрители отмечают, что третий сезон оказался очень печальным, и большинство из них плачут после просмотра каждого эпизода.
"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер 3 сезона
"Сирены"
"Сирены" – это черная комедия, что погружается в вопрос женской силы, социального неравенства и семейных отношений. Сюжет сосредоточен на двух сестрах, Девон и Симони, чьи судьбы неожиданно пересекаются во время насыщенного событиями уикенда в элитном прибрежном поместье.
"Сирены": смотрите онлайн трейлер сериала
В списке самых популярных сериалов также такие ленты:
- "Сара: Женщина в тени"
- "Уцелевшие"
- "Уют"
- "Джинни и Джорджия" 1 сезон
- "Ставка"
- "Джинни и Джорджия" 2 сезон
- "Четыре времени года"
Выбирайте киноисторию себе по вкусу и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.