Не только "Молчание ягнят": 5 психологических триллеров 90-х, которые вы, скорее всего, пропустили

Девяностые подарили нам не только странные прически, джинсы на три размера больше и кассеты, которые вечно приходилось перематывать карандашом. Это была еще и золотая эпоха психологических триллеров, когда режиссеры пугали не дешевыми сценками ужаса, а тем, что происходило в головах героев. И, честно говоря, это работает гораздо лучше даже сегодня.

Если вам кажется, что вы уже видели все после "Семерки", "Молчания ягнят" или "Основного инстинкта", вот психологические триллеры, которые 24 Канал собрал в подборку и которые, возможно, незаслуженно ускользнули от вашего внимания.

"Рука, качающая колыбель" (1992)



Фильм "Рука, качающая колыбель" (1992) / Фото imdb



Если после этого фильма вы начнете внимательнее присматриваться к няне своего ребенка – мы ни на что не намекаем.

На первый взгляд, новая няня кажется подарком судьбы: заботливая, воспитанная и обожающая детей. Но очень скоро становится ясно, что в дом пригласили не помощницу, а женщину, которая живет лишь одной целью – местью. Напряженный триллер с блестящей Ребеккой Де Морней, после которого доверять незнакомцам становится немного сложнее.

"Игра" (1997)



Фильм "Игра" (1997) / Фото imdb



Дэвид Финчер еще не снял "Бойцовский клуб", но уже мастерски ломал зрителям мозг.

Герой Майкла Дугласа получает странный подарок от брата – участие в загадочной игре, которая якобы изменит его жизнь. И она действительно меняет. Вопрос лишь в том, где заканчивается игра, а где начинается реальность. Один из тех фильмов, после финала которых хочется сразу нажать "Посмотреть еще раз".

"Девятые врата" (1999)



Фильм "Девятые врата" (1999) / Фото imdb



Джонни Депп, старинные книги и Роман Полански. Уже звучит как рецепт странной истории.

Главный герой охотится за редким изданием XVII века, которое, по легенде, способно открыть дверь... не в библиотеку. Чем глубже он погружается в расследование, тем больше возникает вопросов и тем меньше шансов вернуться к обычной жизни.

"Имитатор" (1995)



Фильм "Имитатор" (1995) / Фото imdb



Серийный убийца решает, что копировать чужие преступления – это тоже творчество.

Чтобы поймать опасного маньяка, полиция обращается к психологу, специализирующейся на серийных убийцах. Проблема лишь в том, что она сама пережила нападение и давно не выходит из дома из-за агорафобии. А еще очень быстро понимает: это дело касается ее гораздо больше, чем хотелось бы.

"Долорес Клейборн" (1995)

Фильм "Долорес Клейборн" (1995) / Фото imdb

Если видите в титрах имена Стивена Кинга и Кэти Бейтс, готовьтесь к тому, что все будет гораздо сложнее, чем кажется.

Это не просто история об убийстве. Это психологический детектив о семейных травмах, вине, молчании и воспоминаниях, которые рано или поздно настигают каждого. Атмосферное, глубокое и очень недооцененное кино.

А еще вам стоит посмотреть эти фильмы 2000-х, которые заслуживают внимания.