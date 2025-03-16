Если вы не знаете, что посмотреть на этой неделе, то Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов от Netflix. От напряженных сюжетов до историй, что зарядят позитивом – каждый найдет что-то для себя.

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"Метод Хитча" (2005)

Алекс "Хитч" Хитченс работает профессиональным консультантом по отношениям. Он никогда не отказывает в помощи неуверенным мужчинам заполучить сердца женщин. Однажды к Алексу приходит новый клиент, застенчивый бухгалтер Альберт, который влюблен в известную светскую львицу. В то же время Хитч неожиданно знакомится с журналисткой Сарой, с которой начинает строить отношения.

"Метод Хитча": смотрите трейлер фильма онлайн

"Апостол" (2018)

В 1905 году Томас Ричардсон отправляется на отдаленный остров, чтобы спасти свою сестру. Ее похитил загадочный культ, поэтому мужчина решает в него тоже вступить. Однако герой быстро понимает, что это сообщество скрывает страшные тайны. Томасу придется окунуться в мир жестоких ритуалов и ужасных истин.

"Апостол": смотрите трейлер фильма онлайн

"Неограненные драгоценности" (2019)

Сюжет фильма разворачивается вокруг ювелира Говарда Ретнера, который утонул в долгах из-за зависимости от азартных игр. Мужчина не может остановиться делать ставки на спортивные матчи, потому что верит, что скоро сможет выиграть большие деньги. Как-то Ретнер покупает драгоценный опал и планирует его продать на аукционе. Впрочем, этот камень попадает в руки другому игроку, который становится им одержимым, из-за чего жизнь Говарда резко меняется.

"Неограненные драгоценности": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, что на этой неделе стало известно, какие самые популярные фильмы на Netflix стали фаворитами украинцев. В этой подборке представлены ленты, которые подойдут для зрителей всех возрастов.