Якщо ви не знаєте, що подивитися цього тижня, то Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів від Netflix. Від напружених сюжетів до історій, що зарядять позитивом – кожен знайде щось для себе.

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"Метод Хітча" (2005)

Алекс "Хітч" Хітченс працює професійним консультантом зі стосунків. Він ніколи не відмовляє у допомозі невпевненим чоловікам заполонити серця жінок. Одного дня до Алекса приходить новий клієнт, сором'язливий бухгалтер Альберт, який закоханий у відому світську левицю. Водночас Хітч несподівано знайомиться з журналісткою Сарою, з якою починає будувати стосунки.

"Метод Хітча": дивіться трейлер фільму онлайн

"Апостол" (2018)

У 1905 році Томас Річардсон вирушає на віддалений острів, щоб врятувати свою сестру. Її викрав загадковий культ, тому чоловік вирішує до нього теж вступити. Однак герой швидко розуміє, що ця спільнота приховує страшні таємниці. Томасу доведеться зануритися у світ жорстоких ритуалів та жахливих істин.

"Апостол": дивіться трейлер фільму онлайн

"Неограновані коштовності" (2019)

Сюжет фільму розгортається навколо ювеліра Говарда Ретнера, який потонув у боргах через залежність від азартних ігор. Чоловік не може зупинитися робити ставки на спортивні матчі, бо вірить, що скоро зможе виграти великі гроші. Якось Ретнер купує дорогоцінний опал та планує його продати на аукціоні. Втім, цей камінь потрапляє в руки іншому гравцеві, який стає ним одержимим, через що життя Говарда різко змінюється.

"Неограновані коштовності" : дивіться трейлер фільму онлайн

Зазначимо, що цього тижня стало відомо, які найпопулярніші фільми на Netflix стали фаворитами українців. У цій добірці представлені стрічки, які підійдуть для глядачів різного віку.