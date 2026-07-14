24 Канал собрал для вас пять именно таких психологических триллеров, которые точно не стоит смотреть перед сном.
"Лекарство от счастья"
Казалось бы, что может пойти не так в роскошном оздоровительном центре среди швейцарских Альп? Именно так думает молодой менеджер Локхарт, который приезжает забрать коллегу из элитного санатория. Но очень скоро становится ясно: лечат здесь не совсем то, что обещают в рекламных буклетах.
"Лекарство от счастья": смотреть трейлер
"Маленький костяной домик"
Удаленная ферма, ураган, двое незнакомцев и хозяева, у которых тоже есть что скрывать. Напряжение здесь растет с каждой минутой, а финал точно заставит переосмыслить все, что вы видели до этого.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Маленький костяной домик": смотреть трейлер
"Телефон мистера Херригена"
После смерти пожилого друга парень кладет в гроб его мобильный телефон. Но вскоре он начинает получать сообщения... от покойника. Согласитесь, не самое приятное известие.
"Телефон мистера Херригена": смотреть трейлер
"Видение"
Супруги переезжают в дом своей мечты, но очень скоро он превращается в дом кошмаров. Призраки это или игра сознания – ответ придется искать вместе с главной героиней.
"Видение": смотреть трейлер
"Еретик"
Две миссионерки оказываются в доме приветливого на вид дедушки, который очень любит поговорить о религии. Правда, его "дружеская беседа" быстро превращается в психологическую ловушку. Здесь пугают не скримеры, а жуткая улыбка Хью Гранта, который в очередной раз доказывает: самые опасные люди часто говорят тихо и очень вежливо.
"Еретик": смотреть трейлер
А если вы уже настроились на бессонную ночь – тогда эта подборка новых фильмов ужасов именно для вас.