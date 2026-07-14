24 Канал зібрав для вас п'ять саме таких психологічних трилерів, які точно не варто вмикати перед сном.

"Ліки від щастя"

Здавалося б, що може піти не так у розкішному оздоровчому центрі серед швейцарських Альп? Саме так думає молодий менеджер Локхарт, який приїжджає забрати колегу з елітного санаторію. Та дуже швидко стає зрозуміло: лікують тут не зовсім те, що обіцяють у рекламних буклетах.

"Ліки від щастя": дивитись трейлер

"Маленький кістяний будиночок"

Віддалена ферма, ураган, двоє незнайомців і господарі, які теж мають що приховувати. Напруга тут зростає щохвилини, а фінал точно змусить переосмислити все, що ви бачили до цього.

"Маленький кістяний будиночок": дивитись трейлер

"Телефон містера Герріґена"

Після смерті друга поважного віку хлопець кладе до труни його мобільний телефон. Та невдовзі він починає отримувати повідомлення... від покійника. Погодьтеся, не найприємніше сповіщення.

"Телефон містера Герріґена": дивитись трейлер

"Видіння"

Подружжя переїжджає в будинок мрії, але дуже швидко він перетворюється на будинок кошмарів. Привиди це чи гра свідомості – відповідь доведеться шукати разом із головною героїнею.

"Видіння": дивитись трейлер

"Єретик"

Дві місіонерки опиняються в будинку привітного на вигляд дідуся, який дуже любить поговорити про релігію. Щоправда, його "дружня бесіда" швидко перетворюється на психологічну пастку. Тут лякають не скримери, а моторошна усмішка Г'ю Гранта, який вкотре доводить: найнебезпечніші люди часто говорять тихо й дуже ввічливо.



"Єретик": дивитись трейлер

А якщо ви вже налаштувались на ніч без сну – тоді ця добірка нових фільмів жахів саме для вас.