Что выбирают украинцы: 3 самых популярных триллера на Netflix

Если вам нравится наслаждаться просмотром Netflix, у нас есть отличная новость для вас. Мы подготовили список захватывающих триллеров, которые завоевали сердца зрителей.

Здесь вы найдете несколько самых популярных фильмов, которые точно заслуживают вашего внимания. Выберите триллер для вечернего просмотра и наслаждайтесь им сполна.

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"Убийца"

Американский триллер режиссера Дэвида Финчера, снятый по одноименному комиксу Алексиса Ноулента, вышел на Netflix 10 ноября 2023 года. В фильме играют Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Сала Бейкер и Софи Шарлотт.

После существенного провала киллер оказывается в противостоянии со своими работодателями и с самим собой. Эта миссия приводит его в разные уголки мира, но он отрицает, что она имеет личные мотивы.

"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иллюзия безопасности"

Отдых супругов кардинально меняется, когда они наталкиваются на пару незнакомцев, которые ночуют у них из-за кибератаки. Эта неожиданная угроза быстро нарастает, заставляя каждого из них переосмыслить свое место в мире, который приходит в упадок.

"Иллюзия безопасности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тебя здесь никогда не было"

Джо – ветеран войны и бывший агент ФБР. Сейчас он не может оставить свой родной город без присмотра и занимается освобождением юных девушек из сексуального плена в борделях. Однако Джо действует вне закона, руководствуясь только своим собственным кодексом чести.

"Тебя здесь никогда не было": смотрите онлайн трейлер фильма

Один влиятельный сенатор оказался в сложной ситуации – его дочь исчезла и, вероятно, находится в одном из борделей. Он обращается к Джо с просьбой найти и освободить девочку. Но Джо осознает, что сеть секс-рабства стала огромной и имеет поддержку влиятельных людей. Борьба против такой машины власти самостоятельно обещает быть чрезвычайно сложной.