Самые громкие премьеры, успех и провалы: чем в этом году удивляло украинское кино

2025 год стал еще одной ступенькой на пути к совершенствованию украинского кинематографа. Анализируя все события, стоит вспомнить как самые громкие премьеры, так и провальные фильмы.

В материале 24 Канала мы собрали подборку событий, которые удивляли украинских киноманов в этом году. Мы напомним об успехах, скандалы, неожиданности и настоящие прорывы.

Чем в этом году удивляло украинское кино?

Уже второй раз: фильм Мстислава Чернова претендует на Оскар

В августе 2025 года стало известно, что фильм "2000 метров до Андреевки" украинского оскароносного режиссера Мстислава Чернова поедет на Оскар в 2026 году. В частности, лента будет соревноваться в номинации "Лучший международный полнометражный проект".

Напомним, что ранее фильм "20 дней в Мариуполе" этого же режиссера принес Украине первый Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Вероятно, эта документальная работа сможет принести Украине еще одну награду.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Украинский фильм "Ты – космос" разрывает соцсети

20 ноября 2025 года в Украине состоялась премьера трагикомедийного фильма под названием "Ты – космос". Лента сразу полюбилась зрителям и уже за первые дни проката собрала 9 миллионов гривен.

В сети можно найти огромное количество отзывов, которые люди оставляют после просмотра. В основном они положительные, поэтому фильм стал одной из самых ярких премьер 2025 года, в частности в жанре игрового кино.

Скандал с фильмом "Раша гудбай"

Одним из самых громких киноскандалов 2025 года стал фильм "Раша гудбай". Это комедийно-драматическая лента, снятая студией "Квартал 95".

Создатели проекта заявляли, что фильм станет своеобразной "прививкой от "русского мира"". Однако еще до премьеры на больших экранах лента вызвала настоящий резонанс в сети. Причиной возмущения стало то, как авторы представили временно оккупированные территории.

Многие зрители считают, что комедийный жанр сегодня абсолютно неуместен для освещения таких болезненных тем в Украине. Хотя нашлись и те, кто стал на защиту ленты, в целом фильм "Раша гудбай" подвергся сокрушительной критике.

Документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма"

Одним из самых громких событий стала премьера украинского документального фильма "Океан Эльзы. Наблюдение шторма". Лента вышла в свет 6 ноября 2025 года.

Это биографический кинопроект, рассказывающий о главной группе Независимой Украины – Океан Эльзы, его путь, внутренние конфликты и исторические вызовы. Многие отмечают, что это фильм не только о самой группе, но и обо всей Украине.

Феноменальный успех фильма Птушкина об Антарктиде Феноменальный успех фильма Птушкина

Фильм "Антарктида" Антона Птушкина получил феноменальный успех после своей премьеры в украинских кинотеатрах 4 сентября 2025 года.

Он стал одним из самых кассовых и самых посещаемых документальных фильмов в Украине. В частности, за первые дни проката его посмотрели более 200 тысяч зрителей, а кассовые сборы достигли около 30 миллионов гривен. Фильм собрал больше зрителей всего за две недели, чем три самых популярных документальных фильма 2024 года вместе взятые.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

Шон Пенн сыграл в украинском фильме

Американский актер и кинорежиссер Шон Пен, который с начала большой войны в Украине поддерживает украинцев и осуждает российских оккупантов, снялся в украинском фильме, причем сделал это всего за 1 доллар. Это киноальманах из семи новелл, основанный на реальных событиях, под названием "Война глазами животных".

"Война глазами животных": смотрите онлайн трейлер фильма

Шон Пен без колебаний согласился на участие в этой ленте, ведь понимал, что это также поддержка Украины. Его участие привлекает внимание международной аудитории, что сегодня чрезвычайно важно для нашей страны. Шон Пен согласился бы работать и без гонорара, однако согласно правилам гильдии киноактеров США, бесплатно он работать не может. Поэтому согласился на участие в ленте за такой мизерный гонорар.

Украинские фильмы и сериалы массово выходят на Netflix

На стриминговой платформе Netflix выходит все больше украинских фильмов и сериалов, что изрядно радует поклонников украинского кино по всему миру. Более того, они не только выходят, но и становятся одними из самых популярных на платформе. Вот какие украинские фильмы и сериалы вышли на Netflix в 2025 году:

"Буча",

"БожеВильные",

"Собрание ОСМД",

"Я, "Победа" и Берлин",

"Поезд в 31 декабря",

"Когда ты выйдешь замуж",

"Злые духи",

"Парочка следователей",

"Большая прогулка",

"Собачки",

"Врач по призванию",

"АТП Перевозчики,

"Каховский объект",

"Пограничники",

"Витя" и другие.

Украинский кинематограф сегодня четко направляется к лучшей версии себя. Несмотря на ограниченное финансирование и все те трудности, которые сейчас приходится переживать украинским кинематографистам, в мир выходит все больше качественных, интересных, остросюжетных фильмов и сериалов. Они собирают большие кассовые сборы, привлекают внимание зрителей и международной аудитории, выходят на международные стриминговые платформы и приносят Украине Оскар и другие престижные кинонаграды. И это только начало пути – украинское кино имеет большое будущее.