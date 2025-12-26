Самые громкие премьеры, успех и провалы: чем в этом году удивляло украинское кино
- Украинское кино в 2025 году принесло зрителям успехи, скандалы, неожиданности и настоящие прорывы.
- Среди важнейших событий: фильм Чернова во второй раз поедет на Оскар, Шон Пенн сыграл в украинском фильме, украинские фильмы и сериалы массово выходят на Netflix и многое другое.
2025 год стал еще одной ступенькой на пути к совершенствованию украинского кинематографа. Анализируя все события, стоит вспомнить как самые громкие премьеры, так и провальные фильмы.
В материале 24 Канала мы собрали подборку событий, которые удивляли украинских киноманов в этом году. Мы напомним об успехах, скандалы, неожиданности и настоящие прорывы.
Смотрите также Он неоднократно уходил из профессии: где сейчас известный украинский актер Роман Ясиновский
Чем в этом году удивляло украинское кино?
Уже второй раз: фильм Мстислава Чернова претендует на Оскар
В августе 2025 года стало известно, что фильм "2000 метров до Андреевки" украинского оскароносного режиссера Мстислава Чернова поедет на Оскар в 2026 году. В частности, лента будет соревноваться в номинации "Лучший международный полнометражный проект".
Напомним, что ранее фильм "20 дней в Мариуполе" этого же режиссера принес Украине первый Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Вероятно, эта документальная работа сможет принести Украине еще одну награду.
"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма
Украинский фильм "Ты – космос" разрывает соцсети
20 ноября 2025 года в Украине состоялась премьера трагикомедийного фильма под названием "Ты – космос". Лента сразу полюбилась зрителям и уже за первые дни проката собрала 9 миллионов гривен.
В сети можно найти огромное количество отзывов, которые люди оставляют после просмотра. В основном они положительные, поэтому фильм стал одной из самых ярких премьер 2025 года, в частности в жанре игрового кино.
Скандал с фильмом "Раша гудбай"
Одним из самых громких киноскандалов 2025 года стал фильм "Раша гудбай". Это комедийно-драматическая лента, снятая студией "Квартал 95".
Создатели проекта заявляли, что фильм станет своеобразной "прививкой от "русского мира"". Однако еще до премьеры на больших экранах лента вызвала настоящий резонанс в сети. Причиной возмущения стало то, как авторы представили временно оккупированные территории.
Многие зрители считают, что комедийный жанр сегодня абсолютно неуместен для освещения таких болезненных тем в Украине. Хотя нашлись и те, кто стал на защиту ленты, в целом фильм "Раша гудбай" подвергся сокрушительной критике.
Документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма"
Одним из самых громких событий стала премьера украинского документального фильма "Океан Эльзы. Наблюдение шторма". Лента вышла в свет 6 ноября 2025 года.
Это биографический кинопроект, рассказывающий о главной группе Независимой Украины – Океан Эльзы, его путь, внутренние конфликты и исторические вызовы. Многие отмечают, что это фильм не только о самой группе, но и обо всей Украине.
Феноменальный успех фильма Птушкина об Антарктиде Феноменальный успех фильма Птушкина
Фильм "Антарктида" Антона Птушкина получил феноменальный успех после своей премьеры в украинских кинотеатрах 4 сентября 2025 года.
Он стал одним из самых кассовых и самых посещаемых документальных фильмов в Украине. В частности, за первые дни проката его посмотрели более 200 тысяч зрителей, а кассовые сборы достигли около 30 миллионов гривен. Фильм собрал больше зрителей всего за две недели, чем три самых популярных документальных фильма 2024 года вместе взятые.
"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма
Шон Пенн сыграл в украинском фильме
Американский актер и кинорежиссер Шон Пен, который с начала большой войны в Украине поддерживает украинцев и осуждает российских оккупантов, снялся в украинском фильме, причем сделал это всего за 1 доллар. Это киноальманах из семи новелл, основанный на реальных событиях, под названием "Война глазами животных".
"Война глазами животных": смотрите онлайн трейлер фильма
Шон Пен без колебаний согласился на участие в этой ленте, ведь понимал, что это также поддержка Украины. Его участие привлекает внимание международной аудитории, что сегодня чрезвычайно важно для нашей страны. Шон Пен согласился бы работать и без гонорара, однако согласно правилам гильдии киноактеров США, бесплатно он работать не может. Поэтому согласился на участие в ленте за такой мизерный гонорар.
Украинские фильмы и сериалы массово выходят на Netflix
На стриминговой платформе Netflix выходит все больше украинских фильмов и сериалов, что изрядно радует поклонников украинского кино по всему миру. Более того, они не только выходят, но и становятся одними из самых популярных на платформе. Вот какие украинские фильмы и сериалы вышли на Netflix в 2025 году:
- "Буча",
- "БожеВильные",
- "Собрание ОСМД",
- "Я, "Победа" и Берлин",
- "Поезд в 31 декабря",
- "Когда ты выйдешь замуж",
- "Злые духи",
- "Парочка следователей",
- "Большая прогулка",
- "Собачки",
- "Врач по призванию",
- "АТП Перевозчики,
- "Каховский объект",
- "Пограничники",
- "Витя" и другие.
Украинский кинематограф сегодня четко направляется к лучшей версии себя. Несмотря на ограниченное финансирование и все те трудности, которые сейчас приходится переживать украинским кинематографистам, в мир выходит все больше качественных, интересных, остросюжетных фильмов и сериалов. Они собирают большие кассовые сборы, привлекают внимание зрителей и международной аудитории, выходят на международные стриминговые платформы и приносят Украине Оскар и другие престижные кинонаграды. И это только начало пути – украинское кино имеет большое будущее.