Детектив, черная комедия и жизнь во время войны: 3 украинских сериала, которые стоит посмотреть

Украинские сериалы последних лет наконец-то научились быть разными: один увлекает расследованиями, второй заставляет смеяться даже на поминках, а третий рассказывает о войне без бесконечного героического пафоса.

24 Канал собрал 3 украинских сериала 2024–2026 годов, которые можно добавить в список на вечер.

"Дело НБР"

IMDb: 7,7

В ролях: Сергей Стрельников, Иван Блиндар, Анастасия Рула, Михаил Дзюба, Тамара Морозова, Вера Кобзар.

В центре 12-серийного детектива – недавно созданное Чрезвычайное бюро расследований. Команда под руководством опытного следователя Коваля берется за сложные убийства, а у самих ее участников тоже есть прошлое, о котором лучше не спрашивать за первой чашкой кофе. На IMDb сериал пока имеет 7,7 балла.

Что говорят критики: Андрей Кокотюха для "Детектора медиа" отметил интересную исходную идею, но заметил, что сериал в конечном итоге тяготеет к знакомому процедурному детективу: заявленная команда людей с "темным прошлым" не всегда настолько радикально отличается от обычных телевизионных следователей.

"Дело НБР": смотреть трейлер

"Скрывая бывшую"

IMDb: 7,8

В ролях: Александр Рудинский, Вячеслав Довженко, Артур Логай, Слава Бабенков, Анастасия Король.

Четверо мужчин приходят на похороны женщины, с которой каждый из них когда-то был в отношениях. После церемонии они оказываются в баре, где воспоминания о покойной очень быстро превращаются в ревность, неловкие признания, алкоголь и вопросы, на которые никто особо не просил ответов.

Что говорят критики: Kinowar хвалит проект за черный юмор, актуальные темы и необычный для украинских сериалов формат, хотя и критикует отдельных персонажей за схематичность.

"Скрывая бывшую": смотреть трейлер

"Перевозчица"

IMDb: 7,1

В ролях: Анастасия Карпенко, Игорь Колтовский, Екатерина Григоренко, Оксана Черкашина, Надежда Левченко.

После начала полномасштабного вторжения психолог Лидия решает помогать людям и становится перевозчицей. В каждой серии она встречает новых пассажиров со своими потерями, конфликтами и историями, а параллельно пытается разобраться в своей жизни.

Что говорят критики: "Детектор медиа" также похвалил сериал за то, что он часто задает вопросы, не подсказывая зрителю готового правильного ответа.

"Перевозчица": смотреть трейлер

Ну и еще одна подборка украинских сериалов. Они увлекут вас с первой серии.