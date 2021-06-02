Atlas Weekend и FILM.UA Group работают над комедией "Лучшие выходные": что известно о фильме

FILM.UA Group и фестиваль Atlas Weekend начали работать над фильмом "Лучшие выходные". Это комедия режиссера Влада Климчука в четырех новеллах, которые сочетают безумные приключения, Киев и крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль. Партнерство компаний – двух лидеров креативной индустрии заключается в сопродюссировании проекта и ко-маркетинге. Фильм выйдет в 2022 году.

Сюжет фільму "Найкращі вихідні"

Стрічка складається з чотирьох новел, герої яких час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає до столиці за своїм планом: хлопці з Кривого Рогу – влаштувати легендарну парубоцьку вечірку, юна одеситка тікає з дому розшукати тата-рокера, кар’єристка зі Львова їде на співбесіду, хлопець з Німеччини прагне відшукати кохання свого життя. Але все йде шкереберть, і врешті герої виходять не тільки за поріг дому, але й за межі зони комфорту.

До теми Дар'я Петрожицька розсмішила мережу кумедним фото зі зйомок "Папіка 2"

Кожна новела комедійна, але має власний вектор – романтичний, сімейний, пригодницький. Усі вони про любов, про її різні види – закоханість, дружбу, сімейні стосунки. І звісно, любов до Києва, який виступає нібито окремим героєм фільму, де відбуваються всі події стрічки, а завершуються – на фестивалі Atlas Weekend під час масштабних концертів найвідоміших українських виконавців.

Для того, щоб з тобою сталося щось круте, щоб по-справжньому закохатися та відчути тепло людських стосунків, треба вийти з кімнати, з дому, з футляра, за межі своїх стереотипів,

– запевняє сценаристка проєкту Анастасія Лодкіна.

Режиссер фильма Влад Климчук, известный по первым двум частям самой кассовой украинской комедии "Сумасшедшая свадьба", рассказывает: "Этот фильм я для себя сравниваю с оркестром. Абсолютно разные истории, настроения и формы, соединились в общем драйвовом звучании, захватывают и ведут за собой".

Актерский состав комедии "Лучшие выходные"

Дарья Петрожицкая,

Элиас Райхерт,

Алина Чебан,

Георгий Хостикоев,

Наталья Бабенко,

Тарас Денисюк,

Максим Девизоров,

Александр Рудинский,

Максим Кириченко

У нашего фильма необычайное сочетание комедии и самоиронии. Снять такой проект – амбициозная, непростая задача, но мы уверены, что именно такой фильм с духом объединения и подъема сейчас нужен всем нам,

– рассказывают продюсеры картины Анна Елисеева и Дмитрий Сидоренко.

Читайте также "Сумасшедшая свадьба 3": три эпизода, которые не вошли в финальную версию комедии

Съемки проекта

Съемки комедии состоятся в июле и августе этого года, а премьера "Лучших выходных" ожидается в следующем 2022 году.