Каждая часть трилогии "Сумасшедшая свадьба" посвящена свадебной церемонии одному из потомков Галины и Василия Середюка. Каждый раз глава семьи Василий Середюк мечтает о традиционной церемонии и идеальном зяте, однако все ожидания главного героя не оправдываются. На очереди – свадьба младшего сына супругов Захара, поэтому на него возлагают немало надежд.

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Избранницей парня становится дочь цыганского барона, поэтому семью ожидает еще один экзотический праздник. Однако, во время производства сериала авторы решили, что не все эпизоды попадут в финальную часть. Поэтому о том, что осталось за кадром, мы вам расскажем в нашем материале.

Сцена 1: "Василий и Франсуа в полицейском участке"

Сцена 2: "Франсуа – подольский дядя"

Сцена 3: "Cовет и Захар"

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Главные актеры "Сумасшедшей свадьбы 3":

  • Катерина Файн – невеста Рада Алькарес;
  • Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк;
  • Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты;
  • Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк;
  • Полина Василиса – Екатерина Середюк;
  • Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа;
  • Юрий Горбунов – тамада;
  • Леся Самаева – Галина Середюк;
  • Александр Кобзарь – сосед Тарас;
  • Вера Кобзарь – соседка Оксана;
  • Инна Приходько – соседка Оля;
  • Арам Арзуманян – сосед Ашот;
  • Потап – священник;
  • Алексей Завгородний – священник;
  • Олег Винник – певец.

"Сумасшедшая свадьба 3": смотрите трейлер

 