Каждая часть трилогии "Сумасшедшая свадьба" посвящена свадебной церемонии одному из потомков Галины и Василия Середюка. Каждый раз глава семьи Василий Середюк мечтает о традиционной церемонии и идеальном зяте, однако все ожидания главного героя не оправдываются. На очереди – свадьба младшего сына супругов Захара, поэтому на него возлагают немало надежд.

К теме Как снималась "Сумасшедшая свадьба 3": сеть рассмешил ролик закулисья проекта

Избранницей парня становится дочь цыганского барона, поэтому семью ожидает еще один экзотический праздник. Однако, во время производства сериала авторы решили, что не все эпизоды попадут в финальную часть. Поэтому о том, что осталось за кадром, мы вам расскажем в нашем материале.

Сцена 1: "Василий и Франсуа в полицейском участке"

Стоямба! Полковник Попадюк – борец за закон и порядок всех "Сумасшедших свадеб".

Сцена 2: "Франсуа – подольский дядя"

Проверка пройдена: Франсуа – подольский дядя!

Сцена 3: "Cовет и Захар"

"На свадьбе все имеет значение: платье, ресторан, фата, тамада и даже цвет бутоньерки". И когда это готово, остается лишь весь лагерь звать!

Читайте Зрители увидят новый сериал "Сумасшедшие соседи" от создателей "Сумасшедшей свадьбы"

Главные актеры "Сумасшедшей свадьбы 3":

Катерина Файн – невеста Рада Алькарес;

Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк;

Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты;

Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк;

Полина Василиса – Екатерина Середюк;

Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа;

Юрий Горбунов – тамада;

Леся Самаева – Галина Середюк;

Александр Кобзарь – сосед Тарас;

Вера Кобзарь – соседка Оксана;

Инна Приходько – соседка Оля;

Арам Арзуманян – сосед Ашот;

Потап – священник;

Алексей Завгородний – священник;

Олег Винник – певец.

"Сумасшедшая свадьба 3": смотрите трейлер