Эдриан Броуди – лучший актер по версии Оскара-2025

Этой ночью проходит 97-я церемония вручения самой престижной кинопремии Оскар. Одна из важнейших номинаций – "Лучшая мужская роль", в которой победу одержал Эдриан Броуди.

Актер получил статуэтку за роль в фильме "Бруталист". Больше о том, что известно о ленте, нынешнем победителе в главной номинации премии и его конкурентах, узнавайте в материале 24 Канала.

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Номинанты в категории "Лучшая мужская роль"

Эдриан Броуди ("Бруталист").

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный").

Колман Доминго ("Синг-Синг").

Рэйф Файнс ("Конклав").

Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа").

О чем фильм "Бруталист"

События фильма происходят после окончания Второй мировой войны – в 1947 году. Венгерский архитектор Ласло Тот и его жена Эржебет эмигрируют в Соединенные Штаты Америки и начинают новую жизнь. Они хотят оставить в прошлом ужасы войны и построить хорошее будущее. Жизнь супругов в стране возможностей меняется, когда они встречают таинственного клиента.

"Бруталист": смотрите онлайн трейлер фильма