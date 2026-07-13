"Крестный отец" уступил первое место: назвали лучший фильм всех времен

Журнал The Empire обновил свой рейтинг 100 лучших фильмов всех времен. И именно на этот раз "Крестный отец" уступил первое место.

Первое место занял фильм "Челюсти" Стивена Спилберга. Именно этот триллер 1975 года об акуле-людоедке читатели, критики и редакция The Empire признали лучшим фильмом в истории кино.



Фильм "Челюсти" / Фото imdb



"Крестный отец" опустился на вторую строчку. В первую пятерку также вошли "Побег из Шоушенка", "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Чужие".

Последний раз The Empire обновлял список почти пять лет назад. Новый рейтинг составили на основе более тысячи голосов читателей, а также оценок редакции и кинокритиков издания.

А как насчет того, чтобы прямо сейчас посмотреть подборку фильмов на вечер, которые вы уже точно видели?