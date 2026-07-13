Перше місце посіли "Щелепи" Стівена Спілберга. Саме цей трилер 1975 року про акулу-людожерку читачі, критики та редакція The Empire визнали найкращою стрічкою в історії кіно.



Фільм "Щелепи" / Фото imdb



"Хрещений батько" опустився на другу сходинку. До першої п'ятірки також увійшли "Втеча з Шоушенка", "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" та "Чужі".

Востаннє The Empire оновлював список майже п'ять років тому. Новий рейтинг склали на основі понад тисячі голосів читачів, а також оцінок редакції та кінокритиків видання.

А як щодо того, щоб подивитися саме зараз добірку фільмів на вечір, які ви вже точно бачили.



