Известный голливудский актер Майкл Дуглас объявил о завершении актерской карьеры: что произошло

Популярный голливудский актер, звезда фильмов "Уолл-стрит", "Основной инстинкт" и других, Майкл Дуглас, объявил о завершении своей актерской карьеры. В то же время он признался, что пока не планирует выходить на пенсию.

Известно, что с 2022 года актер не снимался ни в одном фильме. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Майкл Дуглас завершает актерскую карьеру: что произошло

80-летний Майкл Дуглас около 60 лет своей жизни посвятил участию в съемках фильмов и сериалов. Однако с 2022 года он не появляется в кинокартинах. Актер признался, что делает это целенаправленно, ведь не хочет встретить свою смерть на съемочной площадке.

Понял, что должен остановиться. Я достаточно упорно работал почти 60 лет и не хотел быть одним из тех людей, которые падают мертвыми на съемочной площадке,

– признается артист.

Однако Майкл Дуглас говорит, что пока не делает громких заявлений о том, что уходит на пенсию, ведь есть одно условие, при котором он таки может вернуться на съемочную площадку. Это должна быть какая-то особая, выдающаяся и действительно ценная для него роль, которую он хотел бы воплотить на экране. Впрочем, признается, что это маловероятно.

"У меня нет никаких настоящих намерений возвращаться. Я говорю, что не ушел на пенсию, потому что если бы случилось что-то особенное, я бы вернулся, но в противном случае – нет", – говорит актер.

Напомним, что Дуглас является актером с 1966 года. Он получил две премии Оскар – за ленты "Пролетая над гнездом кукушки" и "Уолл-стрит".

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