Известный оскароносный актер участвовал в соревнованиях в составе германской команды Proton Competition. Фассбендер на своем Porsche 911 врезался в забор за 15 минут до окончания шестичасового заезда.

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Майкл Фассбендер чуть не разбился во время гонки

По данным местных СМИ, Фассбендер не пострадал и сумел вернуть машину до того, как ее официально сняли с эксплуатации.

Мы разбиты! Автомобиль №911 больше не участвует в гонке Ле-Ман 24... Фассбендер потерял контроль над автомобилем и въехал в шлагбаум, не имея шансов восстановить повреждения… Ле-Ман не были добрыми к нам в этом году!
написала команда Proton Competition после аварии.

Майкл Фассбендер въехал в ограждение во время гонки: смотрите видео

Напомним, впервые участие в гонках актер принимал в прошлом году и финишировал вторым, также в составе команды Proton Competition. Перед своим первым Ле-Маном он сказал: "Я никогда не стану профессиональным гонщиком, но я очень увлечен этим, это так много значит для меня. И я хочу полностью раскрыть свой потенциал". Среди других актеров, участвовавших в погоне Ле-Ман в прошлом, были Пол Ньюман и Патрик Демпси.

Что известно о Майкле Фассбендере

Ирландский актер немецкого происхождения, известный ролями в фильмах "Бесславные ублюдки" и "Люди Икс: Первый класс". Среди других известных лент с участием актера: "Опасный метод", "Центурион", "Джейн Эйр", "300 спартанцев", "Голод". В 2011 году за роль в фильме "Стыд" получил кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале. Также за роль в этой картине стал номинантом на премии Золотой глобус (2012) и BAFTA (2012).