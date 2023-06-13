Известный оскароносный актер участвовал в соревнованиях в составе германской команды Proton Competition. Фассбендер на своем Porsche 911 врезался в забор за 15 минут до окончания шестичасового заезда.

Смотрите также Трит Уильямс, звезда фильма "Приключения в Вегасе", трагически погиб в ДТП

Майкл Фассбендер чуть не разбился во время гонки

По данным местных СМИ, Фассбендер не пострадал и сумел вернуть машину до того, как ее официально сняли с эксплуатации.

Мы разбиты! Автомобиль №911 больше не участвует в гонке Ле-Ман 24... Фассбендер потерял контроль над автомобилем и въехал в шлагбаум, не имея шансов восстановить повреждения… Ле-Ман не были добрыми к нам в этом году!

– написала команда Proton Competition после аварии.

Майкл Фассбендер въехал в ограждение во время гонки: смотрите видео

Напомним, впервые участие в гонках актер принимал в прошлом году и финишировал вторым, также в составе команды Proton Competition. Перед своим первым Ле-Маном он сказал: "Я никогда не стану профессиональным гонщиком, но я очень увлечен этим, это так много значит для меня. И я хочу полностью раскрыть свой потенциал". Среди других актеров, участвовавших в погоне Ле-Ман в прошлом, были Пол Ньюман и Патрик Демпси.