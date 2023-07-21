Умеет доить корову и "отшила" принца Гарри: 5 фактов о Марго Робби, о которых вы не знали

Теперь Марго Робби называют не только "голливудской Золушкой", но и идеальной куклой Барби. 20 июля в кинотеатрах Украины вышел самый розовый фильм года "Барби", поэтому специально к премьере узнайте интересные факты из жизни звезды.

В Голливуде актриса получила блестящую карьеру, так что о ней явно знает каждый киноман. За плечами Марго Робби участвовало более 30 фильмов, среди которых: "Хищные Птички", "Амстердам", "Отряд самоубийц 2", "Город астероидов", "Одиннадцать друзей Оушена".

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5 интересных фактов о Марго Робби

Актриса не соблюдает диету

33 года1,68 м

Итак, если вы хотите иметь такое тело, как у Марго, то все, что вам нужно сделать, это съесть картошку фри и выпить пива, а затем перекусить несколькими морковками. Журналу GQ она сказала: "У меня не очень хорошая диета. Люблю пиво, картошку фри, бургеры, но если надо в бикини, то три дня ем морковные палочки. Я то в одну, то в другую крайность".

Марго Робби / Фото из инстаграма звезды

Марго Робби "отшила" принца Гарри

Перед тем, как Меган Маркл появилась в жизни принца Гарри, в СМИ часто появлялись слухи о его возможном романе с Марго Робби. Они встретились на вечеринке у общей знакомой, Сьюки Уотерхаус. Во время мероприятия Гарри проявил определенный интерес к Марго, однако актриса не проявляла особого интереса к принцу и даже сначала не узнала его как члена королевской семьи.

Он был очень обижен. На нем не было короны, поэтому я и не подозревала, что это принц,

– сказала Робби в одном из своих интервью.

Марго Робби / Фото из инстаграма звезды

Марго Робби умеет доить корову

Свое детство Марго провела на ферме вместе с бабушкой и дедушкой, поэтому научилась колоть дрова и доить корову. Сегодня Марго вспоминает свой детский опыт жизни в деревне со смехом, ведь выполняя тяжелый физический труд, девочка всегда мечтала стать известной и знаменитой.

Кроме этого актриса является страстной поклонницей экологической жизни: "Я выросла на воде, которую собирали в резервуары. Я знаю ценность каждой капли. Основы сортировки отходов, борьба с бездумным перерасходом энергии – часть моей ДНК. Я давным-давно отказалась от использования полиэтиленовых пакетов, а с тех пор, как я живу в Лос-Анджелесе, я езжу на электрокаре".

Марго Робби / Фото из инстаграма звезды

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Звезда намеренно набрала лишние килограммы для роли в фильме "Я, Тоня"

В 2017 году Марго Робби получила главную роль не сексуальной блондинки, а скандально известной фигуристки Тони Хардинг, напавшей на соперницу Нэнси Керриган на чемпионате США в 1994 году. Фильм основан на реальных событиях, так что Марго пришлось изменить внешность и набрать лишние 4 килограмма.

Во время съемок байопика, одну из самых красивых и сексуальных актрис мира было просто не узнать. В 2018 году она получила номинацию на Оскар в престижной категории "Лучшая женская роль", но, к сожалению, пришлось уступить место 60-летней Фрэнсис Макдорманд, грациозно сыгравшей главную роль в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури".

Марго Робби / Фото из инстаграма звезды

Марго напилась перед съемками своих секс-сцен с ди Каприо

Гм, мы не совсем уверены, почему она испытала потребность это сделать, учитывая, что большинство женщин отдали бы правую руку (или ногу), чтобы приблизиться к Лео, но Марго рассказала, что когда она снялась в своей первой сексуальной сцене с актером, это не обошлось без "голландской смелости".

Я выпила три порции текилы примерно в девять утра, непосредственно перед этим,

– сказала она.

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